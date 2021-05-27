ريال مدريد الإسباني يقبل استقالة المدرب زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن المنصب.

وقال النادي في موقعه الإلكتروني: “يعلن ريال مدريد أن المدرب زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لفريقنا”.

وتابع الريال: “حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد”.

“زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائما منزله”، يزيد البلاغ.