ريال مدريد الإسباني يقبل استقالة المدرب زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن المنصب.
وقال النادي في موقعه الإلكتروني: “يعلن ريال مدريد أن المدرب زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لفريقنا”.
وتابع الريال: “حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد”.
“زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائما منزله”، يزيد البلاغ.
نعم،إنه شخص محترف و محترم.درب الريال في شموخها كما دربها في وقت ضعفها.
لو كنت مكان زيدان
لتفرغت للراحة و العيش الكريم
الأموال موجودة
لمادا ترهق نفسك مع فريق كله أعطاب بدون بدائل
الصراحة زيدان إنسان صبور .
لو كنت مكانه لإنسحبت من ريال مدريد مند زمن بعيد .
الأسطورة زيدان يملك أكتر من 100 مليون أورو في رصيده
ومازال يصضع رأسه مع كاربخال و راموس كلهم أعطاب و مشاكل
وا لبديل غير موجود .
ٱخرها موت يازيدان
عش حياتك .
قبل أن تترك أموالك للآخرين .
خليها فعزها راك سباع مشي بحال المدربين ديالنا فيهم غي الجبهة مع احترامي ل 2او3 المدربين فقط في البطولة
و شنو ابغيتونا نديروا حنايا دبا ؟ الناس عايشة الحياة بشكل خرافي و حنا تابعين جلالة بالنافخ
نعم و اقول ان كونتي مدرب الانتر ميلان هو الاخر انفصل عن الفريق مما يوكد انه المدرب القادم للقلعة البيضاء.
هده هي لعبة كرة القدم.مدربون يبدعون ويتركون مكانهم للغير ليس متل بعض المسوولون المغاربة يجلسون على مكاتبهم حتى يموتون دون ان يقدمون للبلد اي شيء…
شكرا زيدان
سبق ل زين الدين زيدان في مقابلة خاصة أن أعلن أن الصحراء مغربية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي. وأضاف ردا عن سؤال يخص منطقة القبائل : “فتح حوار بناء مع النظام الجزائري حول القضية سيؤدي إلى نتائج ترضي الجانبين” .. وهذا ما يتمناه حسب قوله
إذن هذه فرصة ذهبية. ضدا على إسبانيا فليسارع أغنياء المغرب للتعاقد مع زين الدين زيدان على تدريب المنتخب المغربي…
اكبر غلط فرط في شباب نراهم في فرقهم يبدعون، يورينتي، حكيمي، ريكيلون…. الآن عليه اتبات انه مدرب كفؤ مع فريق آخر لإبعاد عليه شبة الحض. لم ارتح لقيادته الفريق الملكي خلال هده السنة،
المدرب القادم لريال مدريد هو كونتي برفقة لاعبين من انتر هما الجناح الطائر أشرف و لاوتارو مارتينيز
زين الدين زيدان لم يعد لديه ما يعطي أكثر لنادي ريال مدريد، فقد فاز معه بجميع الألقاب،وبالتالي عليه البحث عن وجهة أخرى ليثبت لنفسه و للآخرين أنه بالفعل مدرب كبير،فبعض المنتقدين يرون أن ما حققه هذا المدرب كان بفضل اللاعبين ،وفي مقدمتهم ماكينة الأهداف كريستيانو رونالدو، وهو الانتقاد نفسه الذي وجه سابقا للمدرب الفيلسوف بيب غوارديولا، غير أن الأخير أسكت منتقديه حين درب بايرن ميونيخ، ودرب مانشستر سيتي الذي سيلعب نهاية دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل إن شاء الله.
اللعبة باينة
زيدان سيصبح مدرب جديد
في شبيبة القبائل
عرض شبيبة القبائل كان مغري جدا
وأحسن بكثير من عرض ريال مدريد
كونتي سيصبح مدرب ريال مدريد
زيدان سيصبح مدرب لفريق شبيبة القبائل