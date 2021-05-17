ريزر تطلق أنحف لاب توب مخصص للألعاب

أعلنت شركة ريزر عن إطلاق جهاز اللاب توب Blade 15 الجديد، والذي يعتبر أنحف لاب توب مزود ببطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الأساسي من جهاز اللاب توب Blade 15 الجديد يأتي بسُمك 15.7 ملم مع بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3060، وبالتالي فإنه أنحف لاب توب مزود ببطاقة الرسوميات GeForce RTX، ويبلغ وزن الجهاز 2 كجم تقريبا.

ويأتي الموديل الفاخر من جهاز اللاب توب الجديد بسُمك 17 ملم ويعتمد على بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3080 وذاكرة داخلية GDDR6 سعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى استعمال أحدث معالجات إنتل حتى الموديل Core i9-11900H ثماني النوى وبسرعة تصل إلى 4.9 جيجاهرتز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 15.6 بوصة، ويتوافر منها إصدار بدقة 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 360 هرتز وإصدار بدقة وضوح 1440 بيكسل ومعدل تنشيط صورة 240 هرتز، وتمتاز بتغطية كاملة لنطاق الألوان DCI-P3، بالإضافة إلى توافر إصدار بشاشة لمسية OLED بدقة 4K، والتي تمتاز بزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية.

وأوضحت شركة ريزر أن جهاز اللاب توب Blade 15 الجديد يشتمل على منفذين Thunderbolt 4 وثلاثة منافذ USB-A ومنفذ HDMI 2.1 وقارئ بطاقة الذاكرة SD ومنفذ لسماعة الرأس، وقامت الشركة الأمريكية بتركيب أقراص الحالة الساكنة M.2 SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت كحد أقصى مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4-3.200 بسعة تصل إلى 32 جيجابايت مع بطارية بسعة 65 وات وكاميرا ويب بدقة 1080 بيكسل.