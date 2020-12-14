ريزر تطلق اللاب توب Blade 15 الجديد لعشاق الألعاب

أعلنت شركة ريزر عن إطلاق اللاب توب Blade 15 الجديد لعشاق الألعاب، أوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الأساسي الجديد يمتاز بتصميم أنيق وأداء مطابق تقريبا للموديل الأغلى.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب الجديد على شاشة قياس 15.6 بوصة تعمل بدقة الوضوح 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز بدلا من 144 هرتز، ولخفض تكلفة الموديل الأساسي الجديد اعتمدت شركة ريزر على شبكة الواي فاي 5 وتقنية البلوتوث 5.0 مع بطارية بسعة 60.2 وات ساعة.

وينبض بداخل اللاب توب Blade 15 الجديد من ريزر معالج إنتل Core i7-10750H سداسي النوى يعمل بسرعة تصل إلى 5 جيجاهرتز وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce GTX 1660 Ti، مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4-2.933 سعة 16 جيجابايت وقرص الحالة الساكنة M.2 PCIe SSD بسعة 256 جيجابايت، ويمكن توسيع السعة التخزينية عن طريق فتحة M.2 إضافية.

وتأتي لوحة المفاتيح بجهاز اللاب توب Blade 15 الجديد مزودة بإضاءة RGB، ويتم توصيل الأجهزة الطرفية الخارجية عن طريق منفذي USB-A ومنفذي USB-C ومنفذ HDMI 2.0b، وأعلنت شركة ريزر أن تكلفة اللاب توب Blade 15 الجديد تبدأ من 1500 دولارا أمريكيا وسيتم طرحه في الأسواق بدءا من 25 ديسمبر الجاري.