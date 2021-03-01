"ريزر" تطلق كاميرا الويب Kiyo Pro الجديدة

أعلنت شركة ريزر عن إطلاق كاميرا الويب Kiyo Pro الجديدة لعشاق الألعاب بسعر يبلغ 200 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن كاميرا الويب الجديدة تتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K أو إلغاء قفل الحاسوب عن طريق وظيفة ويندوز Hello.

وتعتمد كاميرا الويب الجديدة على مستشعر سوني CMOS قياس 1/2.8 بوصة، والذي يتم استعماله بالفعل في سلسلة كاميرات المراقبة Starvis، وهو ما يعني أن مستشعر الصورة كبير للغاية بالنسبة لكاميرات الويب ويعمل بدقة الوضوح 1080 بيكسل. وأكدت الشركة الأمريكية أنه يمكن التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بجودة فائقة في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

وتقوم كاميرا الويب Kiyo Pro الجديدة بتسجيل مقاطع الفيديو بسرعة 60 صورة في الثانية بدون تقنية HDR أو بسرعة 30 إطارا في الساعة مع تقنية HDR الفعالة، كما يمكن ضبط مجال رؤية الكاميرا على وضع 103 أو 90 أو 80 درجة، ولكن يحتاج المستخدم إلى برنامج ريزر Synapse للقيام لضبط مجال رؤية الكاميرا.

وتدعم كاميرا الويب Kiyo Pro الجديدة وظيفة إلغاء قفل الحاسوب عن طريق وظيفة ويندوز Hello مع توافر سماعة استريو وخيارات تركيب متنوعة وغطاء للعدسة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 وغطاء للحفاظ على الخصوصية مع كابل USB بطول 5ر1 متر.