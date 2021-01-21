"ريضال" تربط غلاء "الكهرماء" بالبرد والوباء

نفت شركة “ريضال” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بمدن الرباط وسلا وتمارة والصخيرات حدوث تجاوزات على مستوى فواتير الماء والكهرباء، مطالبة المواطنين بتقديم شكايات بهذا الشأن، قصد البحث في مضمونها وتتبع الاختلالات إن كانت.

وأوضحت مريم أمزيان، مديرة مكتب الزبائن بالرباط وسلا، أن الفاتورة لم يقع فيها تغيير على مستوى الأسعار أو الأشطر، مؤكدة استمرار عملية قراءة العدادات بشكل منتظم كل شهر على مستوى جميع نقاط البيع المتواجدة بالتراب المغطى.

وأشارت أمزيان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن 98 في المائة من العدادات يتم الاطلاع عليها بشكل فعلي، معتبرة أن الزيادات التي يلاحظها المواطنون مرتبطة بموجات البرد القارس، واستعمال البعض لأدوات التدفئة الكهربائية.

واعتبرت مسؤولة مكتب الزبائن أن البلاد تمر من موجات برد استثنائية، كما ساهمت ظروف الحجر الصحي ودخول الناس إلى المنازل باكرا في هذا الارتفاع، إذ إن الجميع الآن يلجون منازلهم على الساعة التاسعة، وبالتالي من العادي أن يرتفع الاستهلاك.

كما أكدت أمزيان أن باب المؤسسة مفتوح أمام جميع الشكايات، وستشرف على معالجة كل مطلب على حدة، مسجلة أن الالتزام مع المواطنين لا يتغير، وأنه يمكن للجميع إبداء آرائهم بخصوص الفواتير، وستتكلف “ريضال” بمعاينة كافة التفاصيل.