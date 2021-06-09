"ريماك" تطلق أقوى سيارة في العالم

كشفت شركة ريماك النقاب عن سيارتها الكهربائية Nevera الخارقة، التي تعد السيارة القياسية الأقوى في العالم؛ حيث تزأر بقوة 1406 كيلووات/1912 حصان.

وأوضحت الشركة الكرواتية أنه مع عزم دوران أقصى يبلغ 2360 نيوتن متر تنطلق السيارة السوبر رياضية بسرعة قصوى تبلغ 412 كلم/س، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من ثانيتين.

وقد تم تحقيق هذه القيم الخارقة من خلال تركيب محرك كهربائي في كل عجلة، مع بطارية سعة 120 كيلووات ساعة تكفي لبلوغ مدى السير 500 كلم.

واعتمدت السيارة في تصميمها على نفس المفهوم المعروف لدى السيارات السوبر رياضية، وهو ما ينطبق على الهيكل المصنوع من ألياف الكربون كقطعة واحدة.

ومن المقرر أن تطلق ريماك أيقونتها الكهربائية Nevera الخارقة هذا الخريف بسعر يبلغ 4ر2 مليون يورو.