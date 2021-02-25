"رينو" توسع عائلة Twingo الكهربائية

"رينو" توسع عائلة Twingo الكهربائية
صورة: د.ب.أ
الخميس 25 فبراير 2021 - 07:38

أعلنت شركة رينو عن توسعة عائلة سيارتها الكهربائية Twingo الصغيرة بنسخ Zen وIntens و Vibes الجديدة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن نسخة Zen تتمتع بنظام الملتيميديا Easy Link مع شاشة لمسية قياس 7 بوصة ومقعد قائد السيارة القابل لضبط الارتفاع، والمقود القابل لضبط الارتفاع، بينما تزيد Intens بالعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 15 بوصة، والمقود المكسو بالجلد، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في السرعة.

وتوفر نسخة Vibes نظام الملاحة، والمقعد الأمامي القابل للتدفئة، ومساعد الدخول في الصف مع كاميرا الرجوع للخلف، بالإضافة إلى العجلات قياس 16 بوصة والشاشة اللمسية الكبيرة في المقصورة الداخلية.

وتعتمد السيارة الصغيرة على سواعد محرك كهربائي بقوة 60 كيلووات/82 حصان، وبطارية ليثيوم أيون سعة 22 كيلووات ساعة تتيح للسيارة الوصول إلى مدى السير 190 كلم.

السرعة سيارتها الكهربائية Twingo شركة رينو محرك كهربائي

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