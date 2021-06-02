زعيم البوليساريو يصل إلى الجزائر على متن طائرة مستأجرة من قصر المرادية

بعدما تسبب في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الرباط ومدريد، وصل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، في ساعات مبكرة من اليوم الأربعاء، إلى مطار الجزائر العاصمة قادما من إسبانيا رفقة بعض قيادات التنظيم الانفصالي، على متن طائرة فرنسية الصنع استأجرتها الرئاسة الجزائرية (قصر المرادية).
وغادر إبراهيم غالي مستشفى “سان بيدرو” في “لوغرونيو” حوالي الساعة التاسعة ليلا من أمس فاتح يونيو الجاري، وذلك بعدما كان قد وصل إلى المدينة الإسبانية بتاريخ 18 أبريل للعلاج من “كوفيد-19” بطريقة مثيرة تسببت في هدم الثقة بين المغرب وإسبانيا.
ومباشرة بعد تسرب خبر سماح إسبانيا بمغادرة إبراهيم غالي عقب مثوله أمام قاضي التحقيق وعدم اتخاذ أي إجراءات لمنعه من السفر، حجت مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والدولية إلى المطار، لكن الشرطة الإسبانية أغلقت في حدود الساعة الحادية عشر ليلا بوابات المطار ومنعت الصحافيين من تصوير لحظة مغادرة غالي والوفد المرافق له.
وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن الجزائر خططت لمغادرة زعيم البوليساريو بمجرد أن أدلى بشهادته أمام قاضي التحقيق، وهو ما يظهر من خلال وصول طائرة جزائرية تزامنا مع مثوله أمام المحكمة لكنها عادت أدراجها إلى الجزائر بعد منعها من الهبوط من قبل السلطات الإسبانية، لأنه لم يكن لديها إذن للتحليق فوق الأجواء الإسبانية.
وأفادت وزارة الخارجية الإسبانية، ليلة الثلاثاء، بأن زعيم جبهة البوليساريو وصل إلى بلادها في “حالة حرجة وتم نقله لأسباب إنسانية”، مشيرة إلى أنه خرج من المستشفى ويخطط للسفر من مطار بامبولنا نوين شمال إسبانيا، وقالت إن “حريته في التنقل غير مقيدة”، مضيفة أنه “حمل وثائقه التي دخل بها إسبانيا وغادر”، وأنها “أشعرت السلطات المغربية عبر القنوات الدبلوماسية بمسألة مغادرته التراب الإسباني”.
وقال جليل محمد، القيادي الانفصالي المتحدث باسم الجبهة، إن إبراهيم غالي “وصل سالما إلى الجزائر”، مضيفا أنه سافر إلى الجزائر من مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا في الساعة الواحدة وأربعين دقيقة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، على متن رحلة طائرة خاصة مستأجرة.
ولم يعلق المغرب إلى حدود اللحظة على مغادرة زعيم البوليساريو إسبانيا، لكنه أكد عشية مثوله أمام المحكمة العليا الإسبانية أنه لا يرى في مثول أو عدم مثول غالي أمام المحكمة أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح صحافي الاثنين، أن “جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين”، مردفة أن “الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الأزمة “غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله”، مشيرة إلى أنها “لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”.
الان اصبحنا نعلم جيدا انا كلا من إسبانيا والجزأئر هم اكبر أعداء وحدتنا الترابية ولابد من الرد بحزم ضد كل من يستهدف قضيتنا الاولى و لا لروجع للخلف ، علينا اتباع سياسة المعاملة بالمثل.
بهدا الفعل الشنيع من طرف حكومة الإسبانية فهي تبين علو كعبها في دعم زعيم المنظمة الإرهابية البوليساريو.
وبالتالي إسبانيا بلد يدعم الإرهاب.
والله العظيم هاديك تندوف خاصها شي هجوم يباتو ما يصبحو ونتهناو من هاد الحريرة فمرة وموراها شي مسيرة لسبتة ومليلية وسالينا.
فين النفخة ؟ سياسة بوريطة ورطت المغرب في مالا يحمد عقباه يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة واليوم اصبحنا دركي اوروبا بدون مقابل هل هناك محاسبة؟ في الإخفاق لو كانت دولة ديموقراطية لأقيل وزير الخارجية
ههه فترة النقاهة لم تدم طويلا بن بطوش لن ينسى هذه التجربة المرة ….حتى الياغورت و البنان ماكلاهش على خاطرو…
عاد المجرم غالي إلى الجزائر في طائرة فرنسية أي أن دول أوروبية دخلت على خط الأزمة واصطفت مع إسبانية فأين أنتم وحلفاءكم …؟ المغرب عليه أن لا يصطف إلى جهة وان تكون له علاقة مصلحية مع الجميع وعليه بالخصوص أن يتعلم من السابقين مثل العراق وسورية وليبيا الحليف الوحيد والداءم والدي يمكن أن تعتمد عليه دائما هو الشعب هو الجبهة الداخلية هو تنمية البلاد هو إكرام الشعب هو تنويره هو إعطاءه حقه وليس تهميشه وبيعه بأبخس الأثمان…
إسبانيا ابانت عن وجهها الحقيقي وسقط اقناعها المزيف .وابن بطوش دمية العسكر سيكمل علاجه في جمهورية الموز احسن بلد في المنظومة الصحية في أفريقيا.
لا حل امام الذي يحيط به الاعداء من كل جانب سوى التنمية البشرية والاقتصادية واستجماع عناصر القوة بالتنمية وصناعة السلاح محليا. .
تهلاو فالشعب وقريوه. إنما تكون الدول تكون قوية بشعوبها المتعلمة
حان الوقت للمغرب ان يتعامل بالمثل مع اي دولة معادية.
راه خاص المغرب يهدر ، و يتحرك ، معا هاد الگنوس ، راه خاص يفتح الحدود ، لانه السلاح الوحيد و الانجع للمغرب و تشوف اسبانيا و الاتحاد الاوروبي اش غايدير ، غاتنوض فيهم الزازة، او اي حاجا نطلبوها منهم يطبقوها، ولكن…حاگرين غي علا ولاد البلاد..
زعيم العصابة البوليزاريو، اعتقد انه فلت من العقاب أو القضاء الإسباني رغم ما اقترفه من جرائم في حق الإنسانية ::::جارت السوء هي التي تحتضن المجرمين وتتغاضى على القوانين وتبيع غازها الطبيعي لإسبانيا بأرخص الاتمان :::جارت السوء معروفة بتحريضاتها للدول ضد المغرب :::::اعتقد متل هده النظم السياسية سوف يكون مصيرها الزوال ::::أما المغرب فالحمد لله هو ماضي في الطريق الصحيح وله مكانة مرموقة لدى الدول العظمى أو باقي أنحاء دول العالم.
كما دخل خرج ليلا هذا حال المجرمين لا يحبون نور النهار و ليسجل التاريخ ان الجزائر مطبعة مع المسيحية المتطرفة فلا تتشدقوا علينا بالحرية و الاستقلال يا اهل النفاق و الشقاق
لأن المصالح المشتركة بين المغرب واسبانيا يستفيد منها كروش الحرام المكلفين بالصيد البحري و نحوه، فلا تتوقعو ردا صارما.
من الذي يؤدي فواتير متل هده التنقلات والإقامة و و و و، اتمنى أن لا يكون على حساب الشعب الجزاءري، أو هي صدقة؟
ثوابت المغرب مقدسة واسبانيا ستتعلم أن المغرب حازم في شؤونه الداخلية وكاتالونيا هي الورقة الثانية يجب الاعتراف بانفصالها عن اسبانيا اذا حاول الشعب من جديد الانفصال
المغرب كان وحيدا في هذه المعركة ضد مجموعة من الاعداء وخرج مرفوع الرأس.
من نتائج هذه المعركة :
سيحسب الف حساب في المرة المقبلة قبل اتخاد اي قرار لاستقبال اي مرتزق او “زعيم وهمي” للعصابة على صعيد الاتحاد الاوربي.
وتبقى الصحراء مغربية رغم كل المناورات العنصرية الاوربية المدعومة من جنرالات الخردة
الإرهاب أصبح يسوق عالميا وامام أنظار العالم برئاسة النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد الخبيث.
و صل رئيس الخونة لديار جيران السوء ….
هل حكومة أسبانيا فظلت حكام الجزائر عن المملكة المغربية
الجزائر هي كذالك تقدم فقط عمل إنساني ، هوية مزورة طائرة خاصة ذهاب و إياب و اعلام و مصاريف التطبيب و حراسة خاصة و طاقم لعل من يحكم الجزائر هو حامورابي!!!.
فلوس شعب كيهسروها علا هاد المجرمين حيت هما مجرمين بحلهم والله اتمنا مسيرة حسنية خضراء من سبتة الا اخر رمال المغربية
الدولة المغربية أضحت قوية أكثر من ذي قبل…القوة ليست باعتراف أمريكا بمغربية صحرائنا…ولكن قوتنا في إجماع الشعب المغربي قاطبة في أن مكر الجيران و غدر الإخوان سبب كل بلية…والثقة في الله وحده ثم في حكمة وتبصر الملك…
ها هو قد وصل إلى اسياده في قصر مرداية، فما انت الآن فاعله يابوريطة؟ نريد أن تلقن درسا لإسبانيا لن تنساه ابدا!
فعلا ما قاله الزير بوريطة صحيح ارهابي دخل دولة باسم مزور وخرج منها بنفس الطريق لا يمس المغرب في شي بل يمس اسبانيا والاتحاد الاوروبي الذين يتبجحا بحقوق الانسان والديموقراطية والنزاهة في القضاء خسروا شريك نافع بسبب حشرة ضارة فهنيءا لهم هذا المكسب وهنيءا لنا معرفة الاعداء الحقيقيون
أعتقد أن إبراهيم رخيص فقط دمية لحكام الجزائر. ونحن لا يهمنا مصيره سواء دهب إلى إسبانيا أو خرج منها. الجديد من كل هدا أننا نعرف بعض الأعداء لوحدتنا الترابية ممن كنا نضع فيهم تقتنا والسلام. الله. الوطن. الملك
زعيم البوليساريو يصل إلى الجزائر على متن طائرة مستأجرة من قصر المرادية إوا هاهو ذا غادر إسبانيا كما دخلها فأين هي الرجولة والديبلوماسية والزفير والنفير والقيل والقال وفي الاخير جنحتم للسلم الاسبان قوم لا يؤمنون لا بالجار ولا حتى بالاخ فهم اكثر الشعوب عنصرية تجاه كل من هو مغربي
الان ما بقي للمغرب إلا حل واحد لان جميع الدول تكالبت عليه
الحل هو تقوية الجبهة الداخلية واعطاء الحقوق لاصحابها ويكون القانون فوق الجميع وتوزع الثروات بالقسط وارجاع الاموال المنهوبة واستغلال القصور المغلقة من طرف الشعب
وعندها نستطيع حتى محاربة هاجوج ومأجوج من اجل قضيتنا لا غالب ولا رخيص سيقف في وجهنا غير هذا فانتظروا ايام عجاف في ما يخص الصحراء
حكام اخر الزمان… حكام العسكر المصاب بالجنون كراء الطائرات وشراء الدمم والقضاء ودفع أموال الشعب الجزائري في التفاهات… لمدة نصف قرن وهم يدفعون ويصرفو ن ويخسرون والنتيجة لا شيئ غير الخسارة ودفع أموال الجزائريين وخلق العداوة مع الجيران من أجل الهاء الشعب باعداء وهميين … ماذا جنوا هاؤلاء المجانين من كل هاذا دفع أموال علاج مجرم ومصاريف نقله واقامته وشراء القضاء الاسباني… والنتيجة ستعود العلاقات بين المغرب وإسبانيا اكثر وامتن مما كانت عليه لان أسبانيا يستحيل ان تخسر المغرب. وستعود العلاقات بينهم اكثر مما كانت عليه بعدما اخذت أموال من العسكر الأحمق الذي يحكم هاذا البلد وهاذا الشعب المغلوب على أمره….
تحيا جمهورية لقبايل الحرة…
العدو اللذوذ رقم 1 للمغرب هو الصبليون بورقعة،الدولة المنافقة و الاستعمارية والعنصرية، ثم بعدها تأتي الجزائر في المرتبة2.
يجب طرد السفير الإسباني، لا يمكن لاسبانيا ان تحاكم عميلها المرتزق
ابني يشغل منصب رفيع مستوى (عامل) بوزارة الداخلية اخبرني ان هناك اتصالات بين الخارحية والداخلية والقصر من اجل قطع التنسيق الامني والديبلوماسي في انتظار صدور بلاغ رسمي…..لله يوقف معاكم يا رب
الدولار او الغاز بثمن بخس فعل فعلته والله اعلم، ولكن الدرس المستخلص من كل هذا ان أروبا كلها ضربت مصداقيتها وديموقراطيتها في العمق، بسبب السماح لشخص زورت أوراقه الدخول لمنطقة شنغن، مع الأسف، والدرس الاخر المستخلص هو عدم الثقة في اسبانيا كدولة واخذ الحيطة والحذر منها، والدرس الاخر والمهم جدا هو لكي يحترمك الغير عليك إثبات نفسك بالعلم والمعرفة وقوة الجيش، والانصاف و توزيع الثروة لكل جرأة واحترام، ويجب تكوين الشباب وإعطائهم فرص النجاح…. والله المستعان…
كيفما كان الحال المغرب هو الرابح ،اولا طرح مشكلة سبة ومليلية وقضية الصحراء المغربيه في واجهة الأحداث مع إسبانيا وربط انفصال كاتالونيا بالقضية ،وأظهر للعالم منهم حكام الجزائر والقادم أفضل إن شاء الله.
مقاطعة إسبانيا واجب وطني . تصرفات مسؤوليها تنم عن حقد دفين اتجاه المغرب . العلاقة بين المغرب وإسبانيا لن تعود إلى سابق عهدها . الاسبان يكرهون المغاربة ولكنهم يحبون خيرات المغرب . انها عقلية المستعمر
مجرد مسرحية و اسبانيا ستنقلب على الجزاءر و الايام بيننا
هناك امور لا نفهمها
كثرة الاعداء تولد لدى الدول عزيمة العمل و الابداع و الروح الوطنية. افضل مثال باكستان ،لولا الهند لما فكرت في امتلاك سلاح نووي .مثال اخر تركيا لولا الاتحاد الاوروبي و الروس و الاكراد و الارمن و اليونان ماكانت لتفكر في بناء جيش قوي محلي التجهيز
ايها المغاربة والله لا ينقصنا ذكاء و لا تنقصنا عزيمة ما ينقصنا هو التوحد خلف قائدنا محمد السادس لنصنع مستقبلا مشرقا و نكون قوة تهابها الاعداء
ومادا سيفعل مطبلوا المخزن…… سياسة المغربية ضعيفة…….. الاسبان ينهبون ثروات البلاد……ولا احد يتكلم…..
اولا يجب على المغرب قطع جميع العلاقات مع أسبانيا بما فيها العلاقات السياسية و الدبلوماسيه وكذلك التجاريه كما يجب عليه فتح المجال للمهاجرين جنوب الصحراء لغزو أسبانيا .
المغرب ليس باستطاعته مواجهة المملكة الاسبانية القوية باقتصادها، و بالتوزيع العادل لثرواتها،و بإعلامها، و بقوة و تماسك أحزابها السياسية، و قبل ذلك قوية بديموقراطيتها و بنظامها الجهوي المتطور،.
البيت المغربي بيت من زجاج، فإلى متى سيبقى يواجه الدول التي لا تعترف بوحدته الترابية، و هو منخور داخليا بمجموعة من المشاكل و النواقص، و على رأسها:
إنعدام محاسبة المسؤولين
الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تركيز رؤوس الأموال في يد 5 في المائة من المغاربة
– إعلام صرف صحي لا يعرف إلا الكمنجة و التافهات
– أحزاب سياسية ينخرها الفساد و الهرم و العلاقات العائلية و القبلية
– جهوية في الأوراق و المنتديات فقط
– إنعدام التماسك الاجتماعي و فقدان الثقة في الدولة و مؤسساتها
– الكل يريد الهجرة و مغادرة الوطن بدون رجعة…..
يتصرفون كزعماء المافيا يدخلون خلسة ويخرجون خلسة .. إن شاء الله مصير الكابرانات سيكون مشابها…
صراع المغرب في استرجاع السيادة على اراضيه هو دلالة على ان استفزاز القارة الافريقية من مستعمريها لا زال قائما. اذا تمكن المغرب من السيطرة كليا على اراضيه واصبح دولتا مستقلتا وبدون قيود فان ذلك لن يروق العديد من الدول لانه سيكون سدا منيعا في طريق مصالحها الشخصية بالقارة الافريقية وستفقد السيطرة عليها. خلاصة القول مصالح بعض الدول الاوروبية تكمن في عدم استقرار القارة الافريقية عبر عملائها الاغبياء .
انتهى فيلم الهروب اذن والسؤال من الرابح في هده المعركة
الرابح الأكبر هو المغرب لانه اظهر للعالم قوة مخابراته
تانيا عرى عورة اسبانيا عالميا سواء سياسيا او حقوقيا او قضائيا
عرى عورة اسبانيا. بخصوص موقفها من الصحراء ولو كنا نعرف موقفها وأكن الان عرف العالم موقفها العلني اضافة إلى تنديدها بقرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء
انتهى الفيلم ورجع الخائن إلى الجزاءر السؤال ماذا بعد؟
كيف ستنصرف مدريد مع الرباط والعكس
أظن ان المغرب لن يغفر لمدريد زلتها وان الرد سيكون قاسي ويجب ان يكون لان ذلك ما سيجعل الداخل الإسباني يتحرك
على هحامو المشتكون اللجوء إلى المحاكم الأوروبية لمتابعة السفاح
وأيضا على المغرب ان يرتب اوراقه مع أوروبا بصفة عامة. وأكن بالتدريج لان وقوف أوروبا مع مدريد في هذا الملف عرى سياسته وبالتالي علينا ان نبحث عن شركاء جدد
الان يجب وقف التعاون الأمني فورا سواء الارهاب المخدرات الهجرة
وأيضا يجب وقف اب استثمار إسباني جديد
لقد فضحناه هو وأولياء نعمته الإسبان و الكراغلة وهذه نقطة مهمة. الآن لقد بدأت معركة جديدة هي معركة كسر العظم مع بو رقعة يجب أن نوظف فيها أوراق ضغط أخرى في أيدينا مع الإستعداد الدائم لأي طارئ، فلا مجال للتراجع دون نيل المطالب التي بدأنا من أجلها هذه الحرب .
على المغرب إنهاء جميع علاقاته مع الجزائر و اسبانيا بشكل نهائي في جميع المجالات فلا داعي النفاق
المهم ابن بطوش مثل امام قاضي التحقيق وعليه ان يفكر الف مرة قبل ان يحمل جواز سفر بهوية مزورة … ارفع القبعة لجهاز المخابرات المغربية.
لقد أظهرت إسبانيا بتصرفها هذا المغرب بمظهر القزم الذي لا يساوي بعوضة تستقبل المرتزق من دون إخبار أو التنسيق مع المغرب وعندما يريد الخروج تخبر المغرب : يعني تتعامل مع المغرب كأني صبي صغير تخبره بماتريد ومتى تريد وتخفي عنه ما تريد ومتى تريد وما على المغرب سوى إبداء السمع والطاعة.
إن لم يتضرر الإسبان من أي تصرف يجب على المغرب القيام به فسوف لن يزيد ذلك سوى في إذكاء الإحتقان الإجتماعي وشعور المواطن بأن دولته لا تقوى إلا عليه ولا تستطيع حفظ كرامته بين الأمم
يجب أن تدفع هذه الحكومة ثمنا ما يحس به المواطن الإسباني أيا يكن هذا الثمن
أظن بأن المغرب هو الذي خرج منتصرا في هذه الفضيحة الإسبانية الجزائرية , والعالم كله شاهد بأن إسبانيا وقعت في فخ المغرب ,وربما إسبانيا ستؤدي ثمن مغامرتها ثمنا باهظا , والخاسر الأكبر في هذه القضية , وهي العدالة الإسبانية أصبحت مشوهة عالميا , المحاكم الإسبانية أصبحت لا قيمة لها داخل أوروبا, والفائز هو المغرب الراية الحمراء ترفرف في الكركرات المغربية
شتو اللي كتعطيولو كتر من قيمتو اسبانيا كاع ممسوقة للمغرب واش دولة ولا دويلة .علاش المغرب ميقطعش عليهم المعالقة فكلشي من البحر والبر او ايدبر حلفاء بحال الصين امريكا اما اوروبا راهم غداريين
إسبانيا جار ابتلانا الله به في الشمال كآخر في الشرق كما قالها الملك المرحوم الحسن الثاني.
يجب تفعيل العلاقات خارج الإتحاد الأوروبي(بريطانيا و أمريكا ) لنصرة قضية الصحراء المغربية.
يجب العمل بجد و قدما بخطى حثيثة لإدماج الأقاليم الصحراوية في برنامج التنمية.
يجب عدم إعطاء أهمية لوجود كلا الجارتين وليكن شعارنا المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها. ولي ما عجبو الحال يشرب البحر ايلا و صل ليه.
وما وصول الطائرة الجزائرية قبل مثول إبراهيم غالي أمام القضاء إلا وأن هناك معرفة مسبقة لنتيجة القضاء زد عن ذالك عدم استدعاء ابراهيم غالي شخصيا الى المحكنة وذالك لأسباب صحية علما بان السلطات الاسبانية صرحت بان ابراهم غالي قد شفي وبإمكانه مغادرة التراب الإسباني في آي وقت وهي نفس التصريحات التي أدلى بها قادة البوليزاريو إذن هناك رائحة كريهة تنبعت من هذا الملف أطرافه تواطى إسباني جزائري ضد أي تطور يمكن ان يعرفه هذا الملف لصالح المغرب.
لا عصابة البوليزاريو ولا زعيمهم الرخيص ولا الجزائر تهمنا. مايهمنا وتعرية إسبانيا المنافقة والكشف للعالم عن خبثها ونفاقها أما الآخيرن ليسوا سوى كراكيز يتحركون بأوامر أسيادهم
والله ماباقي انا فاهم شي حاجة.ياك الجزائر اللي هي ساعداتو و دخلاتو وخرجاتو و زوراتو ووووووووو……
ايوا قاطعوها هي الاولى عاد قاطعو اسبانيا فين تعالج. فهم تسطى
الحمد الله الازمة مع اسبانيا ستنتهي وسنركز على عملية مرحبا مشروع التنمية والاجهاض ومسلسل الاعتقالات والانفلات الامني
وبهذا تكون اسبانيا والجزاءر تقعان في الفخ.
سيناريو كان يتمناه المغرب. المرحلة المقبلة
على المغرب ان يتجه الى التصعيد والضغط على المنظمات الحقوقية الدولية للعمل على هذا الملف الحقوقي والذي يتجلى في
تهريب مجرم مطالب في المحاكم الاسبانية
منذ 2013متهم بجراءم حرب وابادة جماعية
واغتصاب لمواطنين اسبانيين وصحراويين
ومن جنسيات اخرى بما فيها المترجم الامريكي الاممي.. وعلى المغرب تقليص التعاون مع اسبانيا واعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة معها تدريجيا لتعلم
اسبانيا ان مغرب اليوم ليس بمغرب الامس.