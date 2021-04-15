زهير بهاوي: التمثيل وإحساس البعد عن الوالدين أرهقاني .. و"الغناء ملعبي" 

بعدما كسب إعجاب عدد كبير من الجماهير بأعماله الغنائية، اختار الفنان زهير بهاوي خوض تجربة جديدة في مجال التمثيل من خلال تجسيده أحد الأدوار الرئيسية للمسلسل الدرامي “سول دموعي”، للمخرج إبراهيم الشكيري، الذي سيبث على قناة MBC5، وتنقل هسبريس كواليسه حصريا من خلال برنامج “HESCLAP”.

بعد قضاء حوالي ثلاثة أشهر من التصوير بمدينة مراكش، يقول بهاوي: “إحساس البعد عن الوالدين وتطوان أرهقني خلال تصوير هذا العمل، لأنّي لست معتادا على ذلك. صحيح أن المجال الفنّي مرتبط بالسفر كثيرا لإحياء السهرات، لكن في كل مرة أسافر لا أتجاوز أسبوعا واحدا وأعود إلى تطوان، ثم أسافر من جديد. بالإضافة إلى أني معتاد على أكل والدتي ومدلل”.

وتابع الفنان المغربي: “غير ذلك أنا أعيش تجربة استثنائية تجمعني بنخبة من الفنانين والممثلين المغاربة، الذين احتضنوني وساعدوني، وما لمست فيهم سوى الود بحكم أنها أول تجربة لي أمام الكاميرا كممثل”، مضيفا: “أجواء التصوير أتعبتني في البداية، لكن بدأت أعتاد تدريجيا”.

واعتبر ابن مدينة تطوان أن استقطاب صناع الأعمال الدرامية لنجوم الغناء بهدف جذب الجمهور “ليس عيبا”، وأضاف: “لا بد من التفكير في جميع الأبعاد لتحقيق نجاح أي عمل، ووجودي في مسلسل ‘سول دموعي’ ليس معيارا أو هدفا لجذب الجمهور أو رهانا على نجاح العمل. هناك أسماء فنية كبيرة تحظى بثقة كبيرة لدى الجمهور المغربي والمغاربي”.

وعن علاقته بالتمثيل، يبرز بهاوي: “منذ الصغر وأنا مرتبط بالتمثيل، في طفولتي كنت دائما أقدم مسرحيات في الحفلات المدرسية، بالإضافة إلى الغناء طبعا. وبعد النجاح الذي حققته أغنية ‘لازم علينا نصبرو’ التّي خضتها مع المخرج أمين الرواني، قررت خوض تجربة التمثيل، ومنها أتعلم من الأسماء الكبيرة الموجودة في هذا العمل الفني والمخرج إبراهيم الشكيري”.

وكشف المغني المغربي أن الشخصية التّي يقدمها ضمن مسلسل “سول دموعي” قريبة من حياته الشخصية، وقال: “شخصية كمال تتضمن جزءا كبيرا من حياتي الواقعية كمغنّ، لكنها تختلف في ظروفها الاجتماعية، باعتبارها تخص فنانا ينتمي إلى عائلة غنية، وأنا ابن عائلة بسيطة استطعت أن أشق طريقي بيدي”.

وردا على سؤال عن كتابة شخصية كمال ضمن المسلسل الدرامي على حياته الخاصة، قال بهاوي: “توصلت بالسيناريو عن طريق مدير أعمالي، قرأته وأعجبت بالشخصية، وقررت خوض التجربة، ولا علم لي بالتفاصيل الأخرى”.

إلى جانب ذلك، يقدّم الفنان زهير بهاوي أغنية جنريك “سول دموعي”، الذي تمّ تأجيل عرضه على القناة المغاربية إلى ما بعد شهر رمضان، وعلق على ذلك قائلا: “كتابة الكلمات والألحان ملعبي الخاص. وضعت سيناريو العمل والصور التي سترافق الفيديو كليب، وكتبت عليها كلمات الأغنية التي تتماشى مع أحداث المسلسل، حتى تصل إلى قلوب الجمهور”، مبرزا أنّ ما يشغل تفكيره هو “الكفاح وتقديم موسيقى جيدة وأفكار جديدة فيها إبداع”.

وأبرز الفنان في السياق ذاته أنّه يولي أهمية كبيرة للمشاهد والصور التّي يتضمنها الفيديو كليب، ويضع عليها كلمات الأغنية، بهدف إيصال الفكرة والمشهد معا إلى قلب الجمهور، وزاد: “يمكن أن أكتب دون صورة، لكن هذا النوع ينطبق على الأغاني التجارية، أما في الأغاني العاطفية فلا بدّ من التفكير في المشاهد والصور قبل كتابة الكلمات”.

ويشارك في هذا المسلسل نخبة من الممثلين المغاربة، من بينهم رفيق بوبكر، وسهام آسيف، وربيع الصقلي، وقمر السعداوي، وسحر الصديقي، وكليلة بونعيلات، وكريمة غيث، وآخرون، تحت إشراف المخرج إبراهيم الشكيري.