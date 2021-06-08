زهير بهاوي يغني جنريك مسلسل "قلبي ناسي"

يستعد الفنان المغربي زهير بهاوي لطرح أغنية جنريك المسلسل المغربي “قلبي ناسي” بعدما تم تغييره عنوانه من “سولو دموعي”، والتي يعتزم طرحها على منصة “يوتيوب” يوم 16 يونيو الجاري.

وأشرف المغني المغربي الشاب على كتابة وتلحين هذه الأغنية بنفسه؛ فيما أشرف على توزيعها الموزع بلال أفريكانو. كما يجسد بهاوي أحد الأدوار الرئيسية للمسلسل سالف الذكر، الذي تعتزم قناة “إم بي سي 5” عرضه نهاية الشهر.

وأفادت مصادر لهسبريس بأن إدارة قناة “إم بي سي 5” طالبت القائمين على العمل الفني بتغيير عنوانه من “سولو دموعي” إلى “قلبي ناسي”، للتمكن من فهم العنوان على نطاق العالم العربي.

وعن تفاصيل العمل الفني، أوضح بهاوي، في حديثه لهسبريس، أنه حرص على كتابة كلمات الأغنية التي تتماشى مع أحداث المسلسل بعد الاطلاع على سيناريو العمل ووضع تصور للصور التي سترافق الفيديو كليب.

وفي هذا الصدد، أبرز الفنان المغربي الشاب أنه يولي أهمية كبيرة للمشاهد والصور التي يتضمنها الفيديو كليب ويضع عليها كلمات الأغنية، بهدف إيصال الفكرة والمشهد معا إلى قلب الجمهور.

وأضاف المتحدث ذاته: “يمكن أن أكتب دون صورة؛ لكن هذا النوع ينطبق على الأغاني التجارية. أما في الأغاني العاطفية فلا بد من التفكير في المشاهد والصور قبل كتابة الكلمات”.

وعن تجربته الأولى في التمثيل بتجسيده أحد الأدوار الرئيسية للمسلسل نفسه، يرد بهاوي: “بعد النجاح الذي حققته أغنية ‘لازم علينا نصبرو’ التي خضتها مع المخرج أمين الرواني، قررت خوض تجربة التمثيل؛ ومنها أتعلم من الأسماء الكبيرة الموجودة في هذا العمل الفني”.

ويشارك في مسلسل “قلبي ناسي” نخبة من الممثلين المغاربة؛ من بينهم رفيق بوبكر، وسهام أسيف، وربيع الصقلي، وقمر السعداوي، وسحر الصديقي، وكليلة بونعيلات، وكريمة غيث، وآخرون، تحت إشراف المخرج إبراهيم الشكيري.