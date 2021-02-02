زوج صيدلانية يوضح بشأن تلقيح خارج الضوابط

فتحت السلطة المحلية بمراكش بحثا لتحديد ظروف وملابسات استفادة مواطن غير معني من عملية التلقيح ضد “كوفيد-19” بمقر نادي الصيادلة في مراكش.
وأضاف بلاغ، توصلت به هسبريس، أن السلطة المحلية بمراكش تمكنت، الأحد، من ضبط استفادة شخص خارج الفئات المستهدفة حاليا من حملة التلقيح الوطنية، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية أظهرت قيام زوجته، التي تعمل صيدلانية بمراكش، بتسجيله ضمن قوائم المهنيين في هذا القطاع.
كما أفادت مصادر هسبريس أن النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش فتحت، هي الأخرى، بحثها في هذا الموضوع، على إثر توصلها بتقرير بهذا الخصوص.
وأوضح بوبكر بوعريش، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وجمال باسطون، رئيس نقابة صيادلة مراكش، أن الهيئة لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بهذه العملية التي تخضع لإجراءات دقيقة.
وفي تصريح لهسبريس، أكد بوعريش وباسطون أن الاستفادة من التلقيح تتم بعد التسجيل في تطبيق لوزارة الصحة، وتشرف عليه لجنة من المديرية الجهوية والإقليمية لوزارة الصحة، ولا يمكن تحميل هيئة الصيادلة وزر خطأ ما يقع خلال هذه العملية.
أما ياسر اليعقوبي، الذي استفاد من عملية التلقيح، فأوضح أن “إقباله على هذا الإجراء كان بحسن نية، لإعطاء المثال وتشجيع المواطنين قصد الاستجابة لدعوة الدولة المغربية، والملك محمد السادس للمواطنين، من أجل الخضوع للتطعيم ضد “كوفيد-19″”.
وفي تصريح لهسبريس، زاد اليعقوبي قائلا: “أمام حملات التشكيك في هذه العملية النبيلة، تصادف لحظة إقدام زوجتي على عملية التلقيح بمقر هيئتها أنني كنت معها، فكانت استفادتي من هذه العملية قضاء وقدرا”.
وأضاف اليعقوبي: “لم أستفد باستغلالي لأي منصب، ولم يكن ذلك من أجل مصلحة خاصة؛ بل تقدمت بعفوية وسألت المكلف هل يمكنني تلقي التطعيم، فتم ذلك دون تدخل من أي جهة أو محاباة أو زبونية، فقدمت بياناتي ولم أذكر لا صفتي ولا مهنتي”.
“لم يخطر ببالي ولم تكن نيتي خرق الجانب التنظيمي لحسن سير هذه العملية، والدليل على ذلك أني بمحض إرادتي قمت بنشر صورتي أثناء عملية التلقيح، بكل اعتزاز وفخر للرد على المشككين، ولدعوة متتبعي صفحتي على منصة “فيسبوك” إلى الإقبال على التلقيح”، يقول اليعقوبي.
وختم المتحدث نفسه قائلا: “من يتتبع منشوراتي على منصات التواصل الاجتماعي سيتأكد من غيرتي الوطنية، ومساهماتي المتواضعة في كل ما يخدم وطني. هكذا كانت مواقفي وما زالت وستبقى في خدمة الوطن”.
سبحان الله العظيم النيابة العامة بان ليها مواطن من بين 200 الف مواطن لحد الساعة وماتببانش ليها سارقي المال العام لي فالبلاد يجولون كما يحلو لهم !
شكرا لمواقفك التي قلت عنها بأنها نبيلة…و لكن لا يجب عليك خرق القانون المنظم لعملية التلقيح.العاطفة شيء و القانون شيء آخر.
واش انتا هو محمد السادس باش تعطي المثال للتشجيع على التلقيح؟
باراكا من الهدرة الخاوية. اطلب المعذرة والسماح وخليك من المبررات التي لا معنى لها.
Ces excuses sont absolument ridicules, ce genre de gens est un opportuniste
et un tricheur
ça sera un très mauvais example a donner aux tricheurs et aux voleurs sin on ne présente pas cet homme et sa femmes à la justice, elle a trahi sa mission et sa license dois être révoquer
براكا متبقاو تالقينها علينا وتبغيو توصلو فكرة أن التلقيح عليه إقبال كبير و هو في الواقع عكس ذلك،عطيوه عفاكم تلقيح ديالي أنا مسامح ليه دنيا و آخرة
بلا كذب اسي اليعقوبي انت كنت مسجلا في الائحة و زوجتك هي من اذخلتك ظلما و عدوانا الحملات التحسيسية ليست و شوفوني ابدا امنا بالكلام و النصح كما كان يفعل المرحوم صلاح الدين الغماري اما انت فاردت الإستفادة و أنتهى
يعني بالعربية شريتي صداع للمكلف بالتطعيم
من المتوقع جدا تجاوز الضوابط القانونية في اي شيء له علاقة باستغلال الموقع او النفوذ و المحاباة الشخصية في بلادنا. و هو امر مؤسف و مرضي ..
ما يدهشني اكثر هو رد المعني بالامر و زجه باسم الملك و بالقدر خيره و شره .. في شرحه لتجاوز قانون و شروط تلقي التلقيح من شخص يفترض انه “متعلم” ..
مشكلة المغرب هي مشكلة عميقة في الفوضى و اللامنهية .. و ذلك مرجع للمدرسة المغربية التي فشلت في تنشئة اجيال متحضرة من المواطنين دوي ضمير.
صاحب الجلالة نصره الله خول التلقيح مجانيا لجميع المغاربة كان يقصد بهم الفئات الهشة خاصة لان انت بإمكان منصبك ان يخول لك التلقيح ولو بالثمن فاذا كانت نيتك ضحض وتكذيب أقوال المشككين فلا ضرر واذا كان الهدف منها اغاضة الغير بحصولك على التلقيح من الأوائل فيجب ان تحاسب لان لو تمت الزبونية في تطعيم المواطن سيضيع الفقير ويبقى مهمشا
سيكون هناك خروقات بالجملة في عملية التلقيح و باك صاحبي أو زوجتك بالأحرى. يجب الضرب بالحديد وبقوة لإعطاء مثل لكل من سولت له نفسه خرق المساطر الادارية المعمول بها وإلا فهي السيبة في التلقيح. العقاب متبوع بدور الاعلام لردع مخالفين آخرين محتملين
المهم خلص الغرامة باش تعاون الدولة تنجح العملية وخلص علي شي مساكن الشوكة ديالهوم. والمسامح كريم.
عذر أقبح من زلة…القانون فوق الجميع…ويكفينا فخرا أن جلالة الملك من أعطى انطلاق عملية التلقيح…
باركا من السلوكية قول باغي البوز والتلقيح.يعني ضرب عصفورين بحجر واحد. وشكون لقال ليك بغينا النصائح ديالك. هاليجا دار فيها الناصح الأمين.
الغيرة الوطنية و الجهل او ربما استبلاد عباد الله لا يلتقيان
آ سبحان الله آ الشريف، واش حسابليك المغاربة واكلين التبن ؟ المحسوبية و الزبونية واضحة في هذه القضية، تبريرات واهية و عذر أكبر من الزلة ، واش كاين شي واحد يتم تلقيحه صدفة دون وجود إسمه في اللائحة ؟؟ من يعطي المثال في هذه الحالة هم المسؤولين و على رأسهم الملك ثم المسؤولين كل حسب القطاع الذي ينتمي إليه … الناس باغيين التلقيح واخا يكون فيه غير فيتامين C باش يخرجو من الجر الصحي و تبعات الجائحة، أنت و هادوك 8 أشخاص لي استفادوا من التلقيح رغم عدم أحقيتهم به في هذه المرحلة مثال للفساد و المفسدين بحسن نية أو بسوء نية و أنت اختار مع راسك
Honte à vous,Monsieur le tricheur. Et encore plus honte à votre femme qui,en parfaite connaissance de cause,ne s’est pas interposée ni vous rappeler à suivre les instructions comme le commun des mortels. TRICHEUR!!!
على من يضحك هذا السيد، حتى الذين استفادو في تازة كان غرضهم نفس الشيء إذن؟
دولة خويا وصاحبي هذا هو التفسير الحقيقي لما وقع.
تحياتي لك أخي قليلون من يدركون ما يحصل
يجب تطبيق القانون مع الفاسدين.نحن المغاربة اذكياء.ولسنا أغبياء.على الحزب الذي ينتمي اليه هذا الشخص طرده .واصدار بيان فيما يتعلق بهذا السلوك المتخلف.ان كان هذا الحزب يريد الاصلاح كما يزعم ولكن الاحزاب كلها في مستنقع واحد.
الله يعطينا وجهك. قاصح ومقزدر واش كيحساب ليكم بنادم حمار ولا كتستحمروه. الله يعفو عليكم من هاذ العياقة الخاوية. قاليك نعطي المثال عطي المثال في تطبيق القوانين والأوامر وملي توصل نوبتك تصور كيف بغيتي هذا هو المواطن الغيور على بلادو ماشي لي كيقلب عل الإستفادة على ظهر الناس. راه هذه الزبونية والمحسوبية لي ماتخليناش نزيدو لقدام. الله يعطينا وجهك وخلاص
هدا حال الادارة المغربية المحسوبية و الزبونية ودهن السير يسير ومزال غادي نسمعو اكثر من دالك ونشاهد بأعيننا في مرحلة تلقيح باقي المواطنين والمشكل الاكبر ان تتم بيع بطاقة التلقيح بدون تلقي اللقاح وهدا هو التخوف الكبير يجب ضبط الامور بكتير من الصرامة وراء ارادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله