نمو مبيعات السيارات ينعش القروض الاستهلاكية

انتعشت أنشطة مؤسسات التمويل خلال الربع الأول من السنة الجارية، نتيجة ارتفاع حجم القروض الموجهة إلى الاستهلاك، خاصة تلك المتعلقة بعمليات تمويل اقتناء السيارات.
وكشفت البيانات الصادرة عن الجمعية المغربية لمستوردي السيارات بالمغرب عن تسجيل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 37.4 في المائة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وبلغ إجمالي مبيعات القطاع ما يقارب 44.163 سيارة في الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية مارس من العام الجاري، مع تسجيل هيمنة واضحة للسيارات المصنعة محليا.
وساهم تسريع وتيرة معالجة ملفات التمويل التي يتقدم بها الزبناء في ارتفاع إجمالي مبالغ تمويل اقتناء السيارات، بمعدل قارب 21 في المائة.
وكشفت شركة “سلفين”، التابعة لمجموعة بنك إفريقيا، عن تسجيل زيادة لافتة في إجمالي القروض الموزعة على الزبناء، والتي بلغت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس من السنة الجارية ما يقارب 313 مليون درهم.
وأبرزت البيانات المالية الفصلية للشركة زيادة كبيرة في قروض الاستهلاك الخاصة بالسيارات الجديدة، بلغت نسبتها ما يناهز 21.1 في المائة، حيث استقرت في حدود 158 مليون درهم.
ومقابل هذا الارتفاع في قروض الاستهلاك الخاصة بالسيارات الجديدة، سجلت “سلفين” تراجعا في إجمالي القروض الشخصية بنحو 12 في المائة، والتي بلغت ما يقارب 154 مليون درهم مع نهاية شهر مارس الماضي.
وأعلن مصرف المغرب عن نمو قروض قصيرة الأجل بنسبة 15.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 1.1 في المائة فيما يتعلق بقروض التجهيز.
اظنه أيضا رسالة للدولة على انه ليست هناك لا أزمة بسبب كورونا ببلدنا ولا هم يحزنون وذلك لان اقتصادنا في معظمه غير مهيكل والجميع اشتغل خلال كورونا ليل نهار وفي الخفاء. والأدلة indices كثيرة تبرر هذا الطرح. بل حتى مجال البناء واتكلم هنا بالرباط سلا اصدقاء لي كانوا ومازالوا يتوسلون لعمال البناء والسمكرة…للعمل لديهم ولا تجدهم إلا بالريق الناشف لكثرة الطلبيات عليهم وبثمن باهظ. البيزنيس يمضي عبر التلفون والنت الذي سهل كل شيء والدولة ومديرية الضرائب في دار غفلون الكل يزيد من معاناة الطبقة الضعيفة والمتوسطة التي بدات بدورها تنحدر نحو الطبقة الفقيرة في زمن البواجدة
قروض إقلاع ، قروض ccg… ،
الناس كتستثمرو في مشاريع ، وحنا كلشي شرا كاط كاط جديدة ، الله أخلف عليهوم
العنوان بالمقلوب
انتعاش سوق الاقتراض (الكريدي) هو المسؤول عن انتعاش سوق السيارات .
و من هنا نسجل ان المغاربة يستدينون للاستهلاك عوض الاستدانة للاستثمار مما يطرح اشكالية الادخار !
هل نقص امكانيات الادخار راجع لضعف القدرة الشرائية ام لسوء تدبير المدخول الاسري ؟