"زيارة" الوزير رباح إلى إسرائيل تؤجج النقاش داخل "العدالة والتنمية"

لا يبدو أن حزب العدالة والتنمية استطاع تجاوز صفحة “التّطبيع”، فالهوّة بين القواعد والقيادة الحزبية ما فتئت تتوسّع، وقد زادت خرجة عضو الأمانة العامة عزيز رباح حول احتمال زيارته إسرائيل بصفته الرّسمية كوزير، وليس الحزبية، من حرارة النّقاش الداخلي الذي يشهده الحزب خلال الفترة الأخيرة.
وعلى الرغم من وجود اختلافات داخل الحزب تتطلب قراءة متأنية وعميقة، فإن “البيجيدي” فضل تجاوز صفحة “الخلاف” والاستعداد للانتخابات المقبلة التي يراهن عليها إخوان “العثماني”، بينما يطالب قياديون داخل الحزب بتعزيز النقاش الداخلي والتفكير في أفق اشتغال الحزب، خاصة في ظل التطورات الأخيرة.
وطفت دعوات داخل الحزب تطالب بإجراء “تقييم حقيقي لتجربة عشر سنوات من المساهمة في الحكم من موقع رئاسة الحكومة وتصدر البرلمان وتسيير الجماعات من أجل معرفة إلى أين يتجه الحزب، وماهي أطروحته المؤطرة لوجوده السياسي في المرحلة المقبلة”.
حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، انتقد بشدّة حديث عضو الأمانة العامة للحزب عزيز رباح عن احتمال زيارته إسرائيل بصفته الوزارية الرّسمية، وقال إنّ “هذه الصفة لم يكتسبها إلا بفضل الحزب، الذي يملك نظريا وقانونيا أن يجرده منها، أو على الأقل يجرده من عضوية القيادة السياسية للحزب، فضلا عن كون أصوات المواطنين كانت عاملا مهما في اكتسابه هذه الصفة”.
وأضاف حمورو “في القضايا الكبرى لا يملك أي عضو في الحزب إلا الانضباط لما يصدر عن مؤسساته التقريرية، والمجلس الوطني ليناير 2021 ذكر بموقف الحزب المبدئي من التطبيع، والنقطة الأخيرة في بيانه الختامي رسمت خارطة طريق مستقبل الحزب، وعلى عزيز رباح، وكل أعضاء الحزب استيعابها”.
وينطلق المحلل السياسي إلياس الموساوي من مُسلّمة مفادها أن صنع قرار السياسة الخارجية للمغرب هو من القرارات التي يمكن إدخالها ضمن “المجال المحفوظ للمؤسسة الملكية”، مضيفا أن “المشروعية الدينية للمؤسسة الملكية تعتبر ثابتا في سياسة المغرب الخارجية، خصوصا تجاه القضايا التي تميل إلى الانتماء العقدي”.
ويتابع المحلل ذاته قائلا: “على المستوى التأطير الدستوري، نجد أن الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011 منحت وضعا متقدّما للمؤسسة الملكية في رسم السياسات العامة والعريضة للبلاد. فالملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة، ويسهر على احترام التعهدات الدولية للمملكة حسب منطوق الفصل 42 من الدستور”.
وأوضح الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه “حسب الفصل 49، فإن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، التي تتخذ قراراتها من داخل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك (الفصل 48 من الدستور).
وأضاف أن “كل هذه الأمور وغيرها جعلت وزراء العدالة والتنمية في موقف قانوني ضعيف، بحكم الأدوار المساعدة والإقرارية للجهاز الحكومي على مستوى صياغة القرار الخارجي للمملكة المغربية”. وتابع قائلا: “الجهاز الحكومي برمته، وضمنه وزراء الحزب الإسلامي، لا يملك أي مجال للمناورة على صانع القرار الحقيقي الذي هو الملك”.
وأكد المحلل ذاته أنّ “كل الخرجات الإعلامية لبعض قادة “البيجيدي” ما هي إلا مفرقعات إعلامية هدفها توجيه مسكنات وهمية لقاعدتهم الجماهيرية، التي تعاقدت معهم على أساس الدفاع عن المقدسات الإسلامية، التي تأتي في طليعتها القضية الفلسطينية”.
ولفت الموساوي الانتباه إلى أن “الحكومة في المغرب تبقى على مستوى السياسة الخارجية جهازا للتسيير وليس جهازا للتقرير، ما دام منبع السلطة لا يكمن فيها وإنما ينعكس عليها، من خلال سلطة أعلى، هي السلطة الملكية، ووزراء العدالة والتنمية مجبرون على الامتثال لكل ما يصدر عن المؤسسة الملكية”.
الهرولة نحو التطبيع لاتختلف من الصفة الرسمية الوزارية او الحزبية…..الامر سيان انكشف القناع …..التطبيع تطبيع ولا شيء اخر اسي الرياح ….ان لم تستحي فافعل ما شءت….!!!!؟
الرباح اليوم في العدالة والتنمية وغدا في حزب آخر.. هؤلاء الفاشلون عبدة الكراسي استغلوا الدين وغباء الذين صوتوا على أمثالهم للوصول إلى المناصب وهم أكبر المدافعين عن الريع
” الطمع طاعون”.. وحزب العدالة والتنمية داق حلاوة الوزارة و المناصب.. ولن يتخلى عنهم حتى لو تطلب الأمر زيارة إبليس و ليس فقط اسراءيل..لكن أتباعه سيصوتون له لأنهم لا يصوتون بعقلهم و لا بقلبهم انهم فقط أتباع تم غسل ادمغتهم مثلما تغسل الجماعات المتاسلمة أدمغة الشباب و ترمي بهم في التهلكة..
العدالة والتنمية الى طبعت مع اسرائيل تتهمونها بالتخوين واذا لم تطبع تتهمونها بمعارضة مصلحة الوطن
ولا اروع
النظام السياسي المغربي اثبت قوته وحنكته السياسية على مر العصور ، وهو نظام متغير ومساير للتغييرات الداخلية والخارجية وبحنكة.
يجب أن يقتدى به في الدول الثالثة في السلم الحضاري…
دائما عندما يريد أن يضرب لا يستعمل حجرا واحدة والنجاحات ثنائية…
خلخلة العدالة والتنمية من الداخل واسقطهم في عيون المواطنين….
كرس قوته واثبت ان رياح الربيع العربي وان بموجات متعددة لن يكون لقمة سهلة .
بات المغرب مطبع مع إسرائيل بصفة رسمية وحكومة الأغلبية من العدالة والتنمية مقبلة على الإنتخابات . العلاقات واللقاءات والإتفاقات والإجتماعات بين البلدين أصبحت حتمية، التشبت بقيم ومبادئ حزبية لم تعد لها مكان. إما الإنخراط في مسلسل السلام وربط العلاقات مع دولة إسرائيل وإما الإنحياز للمعارضة ، الإزدواجية أصبحت من الماضي
ما العيب في زيارة الوزير لإسرائيل ..يمثل المملكة المغربية والشعب المغربي.. وهنا نعود دائما إلى مشكل تفريق الدين عن السياسة.. قواعد البيجيدي ترفض الزيارة لوزير ينتمي إلى حزبها ..لكن الوزير سيزور اسرائيل بصفته الوزارية .. وتنسى قواعد اللبجيدي أن الشعب كله مع التطبيع مع إسرائيل ومع الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل ..الاتفاقية التي غيرت الاستراتيجية التي كانت تلعب بها عساكر الجزاءر الحكام وإسبانيا ضد الوحدة الوطنية للمغرب ..الاتفاقية التي غيرت نواياهم ، وضمنت سيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية من طرف اقوى دولة في العالم .. اذن الزيارة لاسراءيل ستكون في هذا السياق لبلورة مضامين الاتفاقية واخراجها إلى أرض الواقع في الصحراء المغربية…وسنمر إلى الاستثمارات الخارجية داخل الصحراء المغربية التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطنين …الاتفاقية التي كانت الضربة القاضية للجزاءر ومرتزقة تندوف …
جلالة الملك يقوم بواجباته أحسن قيام.
كل وزير من الوزراء مطالب أن يقوم بواجباته أحسن قيام. أليس كذلك ؟
الوزير التقنوقراطي كان يعتم بتدبير السياسات الداخلية فقط حسب تعليمات رئيس الدولة. السياسات الخارجية كانت تتبلور من طرف زعماء الأحزاب السياسية بالتنسيق مع عاهل البلاد. أليس كذلك ؟
الوزير السياسي عزيز الرباح كمثال، طيلة ما لا بقل على 4 عقود، كان في فترة تكوين ميداني، كان يعيش في وسط الشعب قريب من طموحاتهم، كان دوما يسعى لتحقيق إنتظارات المواطنات والمواطنين وها هي الإنتخابات الشفافة جعلت منه زعيم من حقه التوجه الى حيث يرى أن مصلحة للمغرب وللمغاربة. أليست إسرائيل دولة ترغب %95 من دول العالم أن تستفيد من مناهجها في التربية والتعليم والتكوين والفلاحة والتكنولوجيا والطب … ؟
ألم يحن الوقت للمهندس أن يقوم بواجباته أحسن قيام ؟ نفس الشئ للطبيب والقاضي والمعلم والنجار ووو والسياسي ؟
واصل عملك يا الرباح فأنت رِبْحُُ لجميع المغاربة وللإنسانية جمعاء وعلى وأسهم الفلسطينيون.
حزب العدالة و التنمية إذ اراد مصلحة الوطن فعليه بالسلام مع جميع الشعوب و الديانات. وزيارة إسرائيل مثلها مثل اي دولة لها علاقة مع المغرب و سلام
لقد ابان هدا الشخص المتعطش للسلطة والمال انه بلا مباديء ولا اخلاق ولا قيم ولا دين وانه عبارة عن مخلوق بلا وازع ولا ضمير وانه بعيد كل البعد ان الشعب وقيمه وانه لا يمثل الا شخصا تافها يعبد الصهيونية والمتصهينين
هذه حقيقتهم النفاق….. أنا لست ضد او مع اسرائيل فهذه سياسة المصالح ولكن من باع مبادئه ومواقفه فانتظر منه اي شئ وكان الضحية الشعب المغربي
الضحية هي الشبيبة اما الكبار شبعو فلووووس لا يهمهم إلا أبناءهم الدين يدرسون في الخارج و هناك من ارسل بناته للدراسة في تل أبيب
حزب لا عدالة لا تنمية. خليو الرجال تخدم مصلحة الوطن فوق كل شيئ.
هادشي باش مزيان الوزارات يشدوها تكنوقراط كايعرفو غير الخدمة و ماعندهومش مع الصراعات الحزبية… اصلا الشعب فاقد الثقة في جميع الاحزاب بدون استثناء
هاد البشر عندهم جوج وجوه دكشي حتى وجه مكيفرح عندهم. بلاصتهم. المزبلة
الرباح أكبر وصولي يريد إقرار شركة لاسامير حتى ينعم سيده اخنوش بأموال الشعب حيت لا يستحيل الرباح بأن لا يستقبل 20 شركة أرادت شراء سامير سواهما في عرقلة البيع خدمة للوبي المحروقات كنا اقبر سياسيا رءيس حزبه بن كيران!!!