زيارة مفاجئة للقلالش تستنفر مطار الرباط سلا

شهد مطار الرباط سلا حركية غير معتادة في جميع مصالحه، نهاية الأسبوع المنصرم، بسبب زيارة مفاجئة للمديرة الجديدة للمكتب الوطني للمطارات حبيبة القلالش.

وتقول مصادر هسبريس الإلكترونية إن رؤساء عدة مصالح وضعوا أيديهم على قلوبهم في انتظار أن تمر هذه الزيارة على خير، بمن فيهم المسؤول الأول، الذي يتولى تسيير هذه المؤسسة في انتظار ترسيمه في موقع المدير أو تعيين مسؤول جديد.

يذكر أن حبيبة القلالش حظيت بالثقة الملكية مؤخرا عقب المجلس الوزاري الذي انعقد بفاس، لتصبح مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات خلفا لمحمد العوفير، بمبادرة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، حيث تم استقدامها من الخطوط الملكية “لارام” بعد مسار حافل، وكانت قد سرقت الأنظار سنة 2014 إثر حصولها على وسام ملكي.