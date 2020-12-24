زيارة وفد إسرائيل إلى المغرب .. الرابط الشعبي يستبق المصالح المشتركة‬

خلال الاستقبال الملكيّ الذي حظي بهِ الوفد الإسرائيلي في زيارته الأولى إلى المغرب كان لافتاً تفوّق الرّابط الشّعبي الذي يميّز اليهود المغاربة في علاقتهم بوطنهم، إذ أصرّ رئيس الوفد مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي في إسرائيل، على التّشبث بالبروتوكول المغربي الخالص والاعتبارات الثّقافية التي تميّز العرش الملكي.
وفي حديثه إلى الملك محمّد السّادس، استخدم المسؤول الإسرائيلي البارز “الدّارجة” المغربية ليعبّر عن شعورهِ وسعادتهِ بشأن عودة الاتّصالات الرّسمية ما بين تل أبيب والرّباط، وهو ما يعكس ارتباط بعض اليهود المغاربة بوطنهم الأم وتاريخهم رغم سنوات “الغياب” والبعد الجغرافي والثّقافي.
وقال بن شبات، في تصريحه عقب استقباله من قبل الملك محمد السادس وتوقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا: “إخواننا المغاربة السلام عليكم والله يكثر خيركم”، مضيفا: “نحمد الله ونشكره على هاذ النهار.. ما نقدر نخبي وما عندي ما نستر، كلشي باين على وجهي وكلامي كيخرج من فمي وقلبي فرحان”، وزاد: “الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا”.
وقال المحلّل السّياسي هشام معتضد إنّ “الزيارة التي قام بها الوفد الإسرائيلي إلى المغرب تم ترتيبها وفق طقوس خاصة واعتبارات ثقافية واجتماعية تحترم خصوصيات الشّعب المغربي وروح الأمة المغربية؛ وذلك لما يكنّه اليهود المغاربة المقيمون في إسرائيل للمغرب والأسرة الملكية”.
وأوضح المحلّل والخبير في الأمم المتّحدة أنّ “الحرص على اختيار مستشار الأمن القومي لإسرائيل، مئير بن شبات، ليترأس الوفد الإسرائيلي، لم تملها فقط المكانة الكبيرة التي يحظى بها في هرم السّلطة الإسرائيلية، ولكن أيضاً انتماؤه إلى الطائفة اليهودية من أصل مغربي في إسرائيل”.
واعتبر الخبير في العلاقات الدّولية أنّ “هذا الاختيار يُترجم حرص إسرائيل وأصحاب القرار فيها على إنجاح مسلسل الإعلان المشترك الذي جمعها مع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مورداً أنّ “مئير بن شبات تشبّث بإلقاء معظم خطابه باللهجة المغربية لتعبيره عن انتمائه الأصلي وافتخاره بالموروث الثقافي المغربي”.
وأكمل المحلّل ذاته أنّ المسؤول الإسرائيلي شدّد على إلقاء تحية الولاء بصفته مواطنا مغربيا يهوديا أمام الملك محمد السادس قبل الجلوس إلى جانبه كرئيس للوفد الإسرائيلي، معتبراً أنّ “مضمون الخطاب الذي تبناه الوفد الإسرائيلي يُعبّر عن الاحترام الكبير الذي يكنه اليهود المغاربة لوطنهم الأم، والتقدير العميق الذي توليه الجالية المغربية في إسرائيل للشعب المغربي”.
وزاد المصرّح ذاته: “بالإضافة إلى المكانة السياسية الكبيرة التي يحظى بها اليهود الإسرائيليون من أصل مغربي على مستوى القرار السياسي والسيادي في إسرائيل، فتشبثهم الوطيد بالعائلة الملكية وولاؤهم المخلص لملك المغرب يجعلهم يحرصون بتقدير كبير على إنجاح استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب”.
وتوقّف المتحدث عند ما اعتبره “تفوق الرابط الشعبي للوفد الإسرائيلي على المصالح المشتركة في هذه الزيارة الأولى لاستئناف العلاقات بين البلدين، ما يفسر بالرغبة الكبيرة لدى الإسرائيليين، وخاصة الجالية المغربية اليهودية المقيمة في إسرائيل، في تقوية روابطها الثقافية مع بلدها الأم وحرصها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل مسؤولية وشفافية”.
الله يستر مع هاد الناس اللي حتى الله سبحانه و تعالى ما وقروهش و لعبوا معاه الحيلة و الكذب.
السلام عليكم
أنا فرحان بهاد الشي لعمل الملك الله احفضو وانجيه واعطيه الصحة وطول العمر و للشعب المغربي مزيد من الرفاهية والتقدم. والصحراء مغربية إلى أن يرت الله الا رض و من عليها.
عين الصواب فعلت المملكة المغربية
تتمة التعليق على الساعة 12 زوالا
حبذا لو هذا اللقاء يعطي دفعة قوية لمسلسل السلام مع الدولة الفلسطينية حينئذ سنكون سباقين في اسعاد الشعبين
المصالح المشتركة تسبق روابط الشعبية بيننا
العالم تغير إسرائيل تجري وراء مصالحها لغير. سبحان الله إسم ياهود او إسرائيل ثقيلة على قلب
هؤلاء الأشخاص و إن كانوا مغاربة، فإنهم يمثلون إسرائيل. يجب أن لا تخلط بين اليهود و أولئك الذين هاجروا إلى فلسطين و احتلوها و شردوا أهلها و ارتكبوا مجازر بحقهم، إنهم الصهاينة يا أخي.
لا للتطبيع حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم كاملة غير منقوصة.
ثم ان رئيس الوفد الاسرائيلي اقدم على مبايعة الملك بقوله ( الله ابارك في عمر سيدي ..) وهي العبارة التي تتداول اثناء حفل الولاء . نعم كان ديبلوماسيا ووطنيا مثل باقي المغاربة في احترامهم وتقديرهم للملك نصره الله وايده . وبالتالي فهي ببيعة وولاء جميع اليهود للملك . اتمنى ان تفهمنا شعوب باقي الدول العربية على موقفنا اتجاه القضية …..
اشمن شعبي، واضمن نكليزي خليولنا القدس، وانا مستعد ان اتحدث جميع لهجات العالم، الصهاينة صهاينةنقطة رجع لسطر
عاشت الاخوة المغربية الاسراءيلية. وعاش ملكنا الهمام سيدي محمد السادس نصره الله والموت والدمار لكل عدو لوحدتنا الترابية
انا اقترح التعيين بن كيران السفير المغرب عند الاسراءيل بما انه هو العاطل عن العمل تاخذ 8 مليون في الشهر فابور بلا الخدمة اللهم المغرب يستغل المواهب كبيرة بن كيران في النكات وتقشاب والضحك على الذقون في الدبلوماسية المغرب التماسيح والعفاريت متل نتيناهوا لا يصلح معهم الا بن كيران غادي يقتلهم بن كيران بالضحك واش فهمتني او لا لا
عسكر الجارة الشرقية اشد قسوة من الصهاينة والدليل مافعلوه بمواطنيهم في العشرية السوداء الجرائم المرتكبة في حق موريتانيا بواسطة مرتزقتهم في السبعينات و لولاان المغرب اقوى منهم لضربو كل مدنه
هذه الجزاءر مصيبة كبيرة معاهم. كيمة درتي وحلة. يلومون المغرب على العلاقات مع اسراءيل والتخلي على مشر وع المغرب الكبير الذي فشل بسببهم. بتكبرهم و استعلاءهم ورفضهم اليد الممدودة. اضافة الى سعيهم الدؤوب لتقسيم المغرب واضعافه. ولكن هيهات والله انهم ليحرثون في البحر ويزرعون الرياح.
اليهود المغاربة كانو دائما جزءا من الهوية التقافية و البنية الاجتماعية للمغرب عبر العصور فهم ناس اوفياء لوطنهم الام المغرب ساهموا بكل جدا في بناء الوطن و لهاذا فهم استحقوا المكانة التي يجدوها بين اخوانهم المسلمين
لابد من أخذ العبر من التاريخ….
من لا يقرأ التاريخ….. لا مستقبل له
الحذر ثم الحذر….
من يرى ان باقي العالم مجرد عبيد…… يجب عدم التعامل معه بنية حسنة…. لابد من الحذر و متابعة انشطتهم و وووو
اكبر دليل :
العالم الإيراني تابعوا تحركاته… لأكثر من سنتين حتى عرفوا تفاصيل حياته…… و تعرضوا لسيارته و هو ذاهب إلى البادية في طريق ثانوية…..
. خبثهم لا يرى…
و يتضح بعد فوات الأوان…
كيف مرروا الأسلحة…. كيف… كيف ؟؟؟؟؟؟؟
رغم ان لا علاقة لهم مع إيران….
الحذر و اليقظة….
حفظ الله بلدنا من كل شر..
و حفظه من كيد الكائدين…
على الاقل اليهود المغاربة لهم ارتباط وتيق واحترام كبير للماك حفظه الله عكس بعض المتاسلمين.
اليهود المغاربة يدافعون عن الوطن في كل بقاع العالم دون كال.
قرار ترامب بالاضافة الى جهود الملك كان لهم الاتر الكبير فيه.
يستتمرون وسيستتمرون في المغرب باموال باهضة.
مادا قدم الاخرون لاشيء الا مصطلحات التخوين والخيانة والعمالة……في حق ابناء هدا الوطن البررة.
كل من يحترم شعار المملكة االه الوطن الملك مرحبا به ومن اراد حدف احداها سيكون خارج الناريخ ولا مكان له بيننا
…ثمار ما زرعه الحسن الثاني طيلة عقود من الزمن ، حيث انه لم يفرط في اليهود المغاربة المهاجرين الى الخارج وعين الى جانبه في الديوان الملكي مستشارا خاصا مكلفا بملفهم.
ومن الاخلاق الحميدة وحسن المعاملة الا يكره المرء من يحبه لانه يختلف معه في الدين.
اليهود المغاربة يحبون بلدهم الاصلي ويتمسكون بجنسيته ولم يخلعوا البيعة لملكه.
اليسوا افضل وارقى اخلاقا من قادة البوليزاريو الذين تنكروا لوطن اجدادهم و خلعوا بيعة ملكه وتخلوا عن جنسيته ورفعوا السلاح ضد اخوانهم ؟.
و اليهود المغاربة ارفع منزلة من حكام الجزائر الذين تنكروا لجميل المغرب الذي احتضن كفاحهم ضد الاستعمار , فانقلبوا عليه ويسعون لتقسيمه وتقزيمه.
لا لتطبيع الفكري و التقافي و الشعبي مع اليهود حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم اسرائيل دولة مخادعة و ناقضة العهود.
أرض السلام أرض المملكة المغربية ستبقى منارة للسلام بين مختلف الديانات والشعوب كفى من الدم والحروب ومرحبا ليعيش المسلم في أمان واليهودي في أمان والمسيحي في أمان نحن بشر جميعا خلق الله والمغاربة شعب يحترم كل الأديان السماوية.
شجاعة محمد السادس نصره الله ستصطر في كتب التاريخ كيف امن المسلمين واليهود وفتح أبواب التعاون بينهم السلام بين اليهود والمسلمين واقع عشناه في المغرب منذ زمن ومازال المسلمون مستأمنون على أمن وسلام اليهود المغاربة اتفاقيات توقع على مرءا من محمد السادس وولي عهده مولاي الحسن حفظهما الله وسائر الأسرة الشريفة.
الله الوطن الملك.
بنادم مزال كيقول لا للتطبيع أودي الكلاخ ، أصلا المغرب استأنف علاقات كانت قائمة ، ثانيا الفكر الإخواني وقنوات الظلام خرجو عليكم ، تالثا الوطن أولا .
وهل الجزائر عندما طردت آلاف المغاربة و استولت على ممتلكاتهم بدون شفقة ولا رحمة في يوم عيد. الأضحى أليست هذه أكثر من الصهاينة في فلسطين
والدي رحمه الله ، رسخ في ذهني امرين : ١ ، الوطن ، ٢ القضية الفلسطينية و الوحدة العربية ، ومنذ صبايا الى حدود الساعة ، و انا وفي بالعهد ، و لن أتخلى عن هذه الوصاية أبدا الى آخر دقيقة من حياتي . و لاجل هذا ، إنخرطت في مجموعة من الاحزاب و النقابات و المنظمات التي لها نفس المبادئ التي لقنني أياها والدي .
الوطن الذي فيه أحيا و من اجله أموت هو المغرب و ملكي ، و القضية الفلسطينية رغم بعدها الجغرافي ، ظلت تعيش داخل قلبي وكياني و لن أفرط فيها أبدا مثلي مثل جميع اخواني المغاربة و العرب و حتى اليهود.
و الحلم الذي بات يراودني منذ صبايا ؛ هو ان ارى القدس محررة عاصمة لفلسطين ، و شعبها يعيش مثله مثل بقي الشعوب في دولته المسقلة و في أمن و سلام و بكل حرية جنبا الى جنب مع الدولة اليهودية ، هذه هي أمنتي و اطلب من الله العلي القدير أن تتحقق ٠
هناك بعض من مجتمع المغربي يتكلم بالغة الفرنسية واليهود المغرب محافظين علي الدريجة المغربية تمغربيت؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟!!!!
راني منبهر ة من هذا النفاق المغربي الذي تفوق على نفاق وخبث اليهود ،،طبعا يتحدث بالدارجة المغربية لانه ينافقكم ،،أليس هو يهودي ،،ومغربي ،،يعني جمع نفاقين وخبث ووضعهما تحت ،،الكيبا ،،اليهودية ،،هو يعرف انه ينافق وانتم تعرفون انه خبيث وينافق والملك يعرف وكل الشعب والعالم كله يعرف ،،وهذا لا يدل الا أن ما تم الاتفاق عليه زائف لانه مبني على امر زائف ،،المغرب لن يستفيد شيئا من التطبيع العلني مع اسرائيل الا بكسب عداوة جديدة مع الشعب الجزائري هذه المرة وليس مع الحكام ،ولم يكسب الا انه سقوط حاد لسمعته لدى الشعوب العربية والاسلامية ،،بعدما كانت تكن له الاحترام وتسانده في ملف الصحراء ،،اليوم الامور تغيرت ١٨٠درجة ،،فلا اعتراف ترامب ولا التطبيع مع اسرائيل اعطى اضافة لمغربية الصحراء بل العكس هو الصحيح حيث أصبح البوليساريو على واجهة الاحداث في العالم ،،فاين النصر يرحمكم الله ..
كما قال الملك الحسن الثاني رحمه الله المغربي يبقى داءما مغربي فلا اليهود المغاربة بانحاء العالم ولا الجالية المغربية في الخارج يكن حبا لوطنهم ولملكهم محمد السادس فاهلا باخواننا اليهود المغاربة اينما كانوا وان شاء الله رجوع جميع المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف وهي مسالة وقت فقط.
” ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين” سورة المائدة
جميع التعليقات التي لا تروق لمن يعرف نفسه جيدا… تجد 56-.. 80-..24-.
زعما راه… الاغلبية لا توافقكم …
ما رأيكم…. ؟؟؟؟؟
تصنعون رايا عاما مزيفا ليس إلا….
كلشي عاق…
فقط لا نريد ترك المكان فارغا…… لاصحاب. قلب الحقيقة
كما فعل المغرب لما عاد لكرسيه في منظمة الوحدة الأفريقية….. لقلب موازين الشر… التي ضغت مدة ثلاثين سنة تقريبا و هاهي تتهاوى بفضل حكمة صاحب الجلالة…
اما من لا يفهم…. فالزمن سيريه
الى كل اليهود المغاربة، المغرب ارضكم وبلدكم ونحن اهلكم واحبابكم. هذه فرصة تاريخية لتصحيح خطأ إسرائيل. ارجعو لوطنكم وارضكم واحبابكم واتركو فلسطين لاهلها. انتم مرحب بكم هنا.
اسرائيل دولة بنيت على اساس ديني، ونحن في المغرب كنا دائما وسنبقى متعايشين معكم انتم اهلنا. ارجوكم ارجعو لوطنكم واتركو فلسطين. فمكانكم الصحيح هو المغرب.
هناك فرق كبير بين المغاربة الذين هاجروا منذ الستينات الى فرنسا وهولندا وبلحيكا والمغاربة الذين هاجرروا الى اسرائيل.
فرنسا وهولندا لم تسأل المهاجر المغربي في الحدود البرية او في الموانيء او في المطارات عن عرقه ودينه ولم تقوم السلطات الفرنسية والهولندية والبلحيكية بتحريات بولسية ومخابرتية في هذا الامر.
اسرائيل فعلت.
التبعية المطلقة للغرب و للصهيونية هكذا هو المخزن و عبيده، الخيانة تجري في دمائهم القذرة لا يعرفون معنى للكرامة أو الشرف، على أي ليس هؤلاء من يعول عليهم لتحرير القدس و باقي أراضي المسلمين
تكلم بالدارجة المغربية واحترم الشعب والمؤسسات والملك هم يهود مغاربة أصلين لهم حق في وطنهم من جنسية إلخ متلهم متل كل الجاليات بالخارج أضن مع إسرائيل ستكون العلاقات قوية دات بعد إستراتيجي وجيوسياسي ستاتي بالنفع لبلدنا تحيا المملكة المغربية ودولة إسرائيل
… الذين سطع نجمهم في مجال المال والأعمال ونفذوا الى دوائر القرار الاقتصادي الدولي. لم ينسوا وطنهم لما أتيحت لهم فرصة دخول احد مريدي حاخام يهودي مغربي كبير وهو كوشنير صهر ومستشار الرئيس ترامب فانتزعوا بواسطته اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء هدية منهم لوطنهم الاصلي جزاهم الله خيرا.
والهدية لا ترد .
اما احياء العلاقات مع إسرائيل فهي تحصيل حاصل لان اتفاقيات اسلو التي كانت سببا في ربطها ما تزال قائمة بين السلطة الفلسطينية و اسرائيل.
ومنذ تجميدها سنة 2000 وقعت مستجدات في المشرق منها انهيار القوى العربية المحيطة بإسرائيل و اندلاع الحروب الطائفية وانبعاث الأحقاد بين الفرس والعرب فتشتت شمل العرب والمسلمين.
عندما وقع السادات اتفاق السلام مع إسرائيل، وعد المصريين بالرخاء الاقتصادي. لكن سياسة الانفتاح مكنت للفساد و فقرت الشعب. 30 مليون معوز في مصر في 2020. أي نصف الذين ولدوا بعد التطبيع! لكن إسرائيل فشلت في الاختراق المجتمعي و التطبيع الشعبي. نفس النتيجة تنتظر إسرائيل في الموجة الجديدة للتطبيع. هي تعي مسبقا هذا الحصاد و لذلك تغلف الصهيونية العنصرية باليهودية. تحاول بذلك استمالة تسامح المغاربة الأصيل. نحن واعون جدا الفرق الجوهري بين اليهود المغاربة الذين يعيشون معنا و الصهيونية الملطخة بجرائم الحرب. الوعي الشعبي حي و لن يخترق! نخاف على مؤسسات الدولة من الاختراق التجسسي التقني و البشري! انهمكنا في هندسة و ترتيب التطبيع و تركنا كورونا تخترق الشعب. ترامب سعى لإنجاز اختراق تطبيعي فإذا به يجد نفسه أمام كارثة اختراقية سيبرانية وصلت حتى للأسلحة و الأسرار النووية و أسرار الدولة.
Nous sommes fiers de notre roi mais à part lui personne n’est à la hauteur de la confiance des marocains et du monde.
مرحبا باخواننا اليهود في وطنهم الذي لم ينساهم ولم ينسوه يوما ، على الاقل هم وقفوا مع المغرب ويتعاملون معاملة حسنة وطيبة مع المغاربة اينما حلوا وارتحلوا وحسن تعاملهم ليس وليد اللحظة .
والمغرب يدافع باستمرار على القضية الفلسطينية ولم ولن يتخلى عنها يوما ،.
عكس البعض الذي في رصيده الشفوي فقط ولم يقدم للقضية شيء يذكر سوى الركوب على القضية والتشذق بشعارات جوفاء لا صلة لها بالواقع وكما يقول المثل العربي ” اسمع جعجعة ولا ارى طحنا “.
لا للتظبيع مع بني صهيون
ولا يهمنا ما يقوله مجلس عدم الأمن
وكذلك لا يهمنا ما يقوله هذا المعتوه المنتهية صلاحيته
الحمد لله بعد أيام سيرتاح العالم من هذا المختل
وكذلك صهره سيحاسب على عدة تصرفات استغل فيها النفوذ
التظبيع سيبقى حبر على ورق بين المافيات
أما الشعب لن ولم يتظبع مع بني صهيون
أقول للجيوش المجيشة للتنقيط دِيسْلَايْكْ: لن تفلحوا في قلب الرأي العام للأحرار
أحرار المغرب لن يفقدوا البوصلة
هل سمعنا مثل هكذا كلام من مسؤول عربي كيفما كان!!!! الأدب في الكلام والدعوات لله سبحانه وتعالى أن ييسر الامور … كلام عظيم في غاية الأهمية والاحترام المتبادل!!! جارة السوء جندت( خطباءها) المزيفين بدعم من شنقريحة وتبون في المساجد لإلقاء ما يسمى ب( خطبة) ظد المغرب لا لشيء إلا لأننا استانفنا علاقاتنا الدبلوماسية مع دولة إسرائيل وفتح قنصليةامريكية بصحراءنا!!!! خطبة في منتهى الوقاحة والحقد والكراهية تأتي من بيت الله!!! يا للسخافة الجزائرية!!!!! الخزي والعار لكم أيها المنافقون!!!!!!
…في المغرب ما يمكن اختراقه فلا اسلحة نصنعها ولا برنامج نووي و لا أسرار تكنولوجيا متطورة نخفيها.
كل ما نخاف من اختراقه هو الجدار الامني الفاصل بين صحراءنا واعتداءات و هجومات عصابة البوليزاريو وجنرلات الجزائر .
فكلما تحضن الجدار كنا في امان.
ولهذا فإن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء حصن اضافي الى الجدار سيساهم في حمايته من اختراق الصواريخ المتطورة الروسية.
إلى 37. حصلنا على اعتراف ترامب. لم نحصل بعد على اعتراف الولايات المتحدة. حصلنا على اعتراف توقيع الإعلان الرئاسي و اعتراف توقيع الخريطة من السفير. يعلمون حساسيتنا للخرائط! الاعتراف الحقيقي الأمريكي سيكون فعليا عندما سيصادق عليه الكونغرس و يحفظه الرؤساء القادمون. الاعتراف الأمريكي رمزي يقابل اعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة في 1777. بدون اعتراف مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية الصحراء ستبقى معلقة بدون حل و حسم. الطريق مازالت طويلة. إذا وقعت حرب في الشرق الأوسط و حصلت مجازر مروعة، سنعود للمربع الأول ديبلوماسيا. إذا تراجعت الدولة عن التطبيع ستبتز من جديد بأشياء قد لا نعلمها. إذ صمتت تجاه المجازر فسيبدو ذلك تواطؤا! الحرب قادمة لا محالة! التطبيع توطئة لها! قلت شيئا خطيرا! الدول التي ليس لها ما تخاف عليه من الاختراق، هل ينطبق عليها تعريف الدولة؟ ماهو التعريف الذي يليق بها في هذه الحالة؟ ماذا كنا نفعل هنا إذن منذ 70 سنة؟ الدول تحمي نفسها بنفسها و ليس بالدول الأخرى. أتعلم أن أمريكا ستحارب مع إسبانيا ضدنا إذا دخلنا معها في حرب؟ أمريكا تخلت عمن كانوا يعتبرون أنفسهم أصدقاءها.
هناك بعض “الشعوب العربية” مطبعة مع إسرائيل منذ زمان مصر والأردن ومؤخرا السودان والبحرين والإمارات ولا أحد ن شعوبها خرج يصيح ضد التطبيع إلا بعض المدآآآويخ المعتوهة لذينا التي لا مستوى لها في الفهم للتاريخ والسياسة.نقول لهم نحن على الطريق الصحيح لأن العالم تغير ولم تعد تنفع الشعارات الحنجورية للتضبيع مغربنا من طنجة إلى الكويرة قبل فلسطين
#فشكرا لجلالته المفدى على قراره الحكيم العظيم ولا عزاء للحاقدين
مرحى بإخواننا بنو إسرائيل في بلدكم المغرب
هذه اللحظة التاريخية التي توجت بالتطبيع مع إسرائيل خففت عنا هموم وباء كورونا . لقد أصبحنا ننظر بتفاؤل لمستقبل مملكتنا المغربية ومستقبل أبنائنا سياسيا واقتصاديا . وأكثر ما يفرح القلب له هو نضج الأفكار لدى عموم المغاربة ، وذلك واضح في التعليقات وكذلك بكثرة الضغط على إعجاب على التعليقات الهادفة الصحيحة المؤيدة للتطبيع . اللهم وفقنا وبارك لنا جميعا .
إنّ مقولة وجود مِليون اسرائيلي من أصل مغربي في “إسرائيل” يُحتّم التّواصل معهم، مقولة ملغومة ومسمومة، فهؤلاء اختاروا الانتماء إلى وطنٍ آخَر مُغتَصبًا، والانخِراط في مشروع احتِلالي عُنصري، وتنكّروا لجميل أشقائهم المغاربة، والعرب والأمازيغ والمُسلمين الذين فتَحوا لهُم قُلوبهم وبُيوتهم، وأراضيهم، ووفّروا لهُم الحِماية والأمن والاستِقرار والتّعايش على قدم المُساواة بعد أن هربوا من الاضّطهاد على أيدي الفِرَنجَة في الأندلس.
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اليهودي العربي المُسالم الرّافض للمشروع الصّهيوني، والواقف في خندق الحق، والمُنتَصِر للمَظلومين في فِلسطين، من أمثال أبراهام السرفاتي، أهلًا بهم ليس في المغرب، وإنّما في جمع الدول العربيّة التي هُجّروا منها بالتّرهيب، والقنابل، والاغتِيالات، التي نفّذتها أجهزة الموساد في أحيائهم ودور السينما لإجبارهم على الرّحيل إلى الكيان الصهيوني الوليد للانضِمام إلى جيشه ومُؤسّساته، والوقائع التاريخيّة المُوثّقة حافلةٌ بالأمثلة في هذا المِضمار.
منقول عن ذ عبد الباري عطوان.
العلاقات السياسية والدبلوماسية كانت موجودة مند زمان مع اسرائيل، لكن لم تكن تحت أضواء الصحافة لأن المغرب له دور استراتيجي على رأس لجنة القدس الذي تشكلت بقرار إسلامي برئاسة الملك الحسن الثاني ملك المغرب عام 1975، اليهود المغاربة لهم ادوار مهمة في الحكومة الاسرائلية ويعترفون بأهمية العلاقات مع المغرب. فبعد ان حرر الملك الحسن التاني الصحراء الان دور الملك محمد السادس بتسجيلها في السجل الدولي، فكل هذه العلاقات الجديدة جاءت لتعطي مصداقية لصحراء الغربية على خريطة المملكة، و أيضا لتفعيل قيام دولتين فلسطين واسرائيل.
رابط شعبي؟!
يجب ان يكون السلام بيننا و بين اسرائيل تماما كما بين مصر و اسرائيل. يعني مصالح بين حكومتين. اما كفرد من الشعب المغربي فابدا لن أعتبر الاسرائيلي الا عدوا أبديا.
ونحن في المملكة نراهن على اليهود المغاربة و قوتهم و انتماءهم الثقافي للمغرب ان يكونو سندا قويا للمملكة في الاقتصاد وفي السياسة. و على مستوى قضيتنا الأولى الصحراء المغربية نراهن عليهم ليكونوا سفراء للمغرب في كل ارجاء العالم.
انتم مغاربة وانتم إخوان لنا وعاش الملك.
مصلحة بلدنا المغرب فوق كل اعتبار وعاش الملك
اشكر جلالة الملك على هذا القرار الحكيم ،ان اسراءيلاعظم بلد يحب المغرب وملك المغرب والشعب اليهودي اعظم شعب قلبه وروحه مع المغرب
ليموتوا الاعداء
الصيف المقبل ساءزور تل ابيب وارفع العلمين المغربي والاسراءلي
شكرا السيد ماءير بن شباط على حبك للمغرب
عاش اسراءيل عاش المغرب
البارحة فقط نشب خلاف بين مجموعة من المغاربة وشباب جزائري في انجلترا حول مشكلة التطبيع واثناء الجدل القائم قال احد الشباب الجزائريين بأننا من الان فصاعدا لن أقول للمروكي أثناء حديثنا فيما بيننا ،،الا المروكي حشاك ،،عند ذكر اسمه ،،كما كان يقول اجدادنا من قبل لليهود ،وجاء هذا الاستفزاز بعدما وصف أحد المغاربة اليهود بالاشقاء ،،والجزائريين بالاعداء وكادت الامور تتطور لولا ان أحد العقلاء فرق بينهم
وهكذا نرى ان تطبيع المغرب مع اسرائيل كانت له نتائج على العلاقات بين الودية بين الشعبين علما بان بعض المغاربة لم يتقبلوا التطبيع لكن من باب الغيرة على الوطن أصبحوا في حرج شديد بين الاعتراف بالخطأ والغيرة على سمعة الوطن ولم يجدوا أي تبرير لحفظ ماء الوجه الا تحميل الجزائر هذه السقطة التي كانت السبب فيها
من هو العنصري الاول المسلم ام اليهودي . من من الشعوب لا يتوفرون الا على الكلام الفارغ ومع ذلك يتعجرفون ويحتقرون الاخرين .
لسنا في عهود السيف والاستبداد والاستعباد . كل الشعوب كل الاجناس تحترم على انسانيتها وليس على دينها
لان الدين هو من فرق بين بني البشر فلولا الدين لكانت الانسانية تعيش في سلام .
كفى من هذه العنصرية كفى من هذه الاسطوانة المشروخة حول اليهود هم اولا وقبل كل شيء شعب اصله من الشرق الاوسط شعب كان يعيش بيننا ومعنا بسلام وامان خاصة في المغرب.
ما العيب في الاعتراف بهم والاعلان عن ذلك جهارا هل يغضب المسلمون ام المتاسلمون
المسلم الحقيقي من سلم الانسان من ييده ولسانة و و و و وو
مصلحة البلاد في التعامل مع الدول التي ترفع بنا وليس من تعتدي علينا .
بسم الله الرحمان الرحيم المغرب سيصبح منصة اقتصادية استراتيجية و سيقود إفريقيا الغربية سريعا و بقوة و سيتمدد إلى باقي الجهات الإفريقية، أهم الشركات العالمية ستضع ثقتها في المغرب للدخول إلى السوق الإفريقية. بفضل هذه التحالفات الإستراتيجية الداعمة للمغرب ستفتح للمملكة آفاق واسعة ونتمنى من الجالية اليهودية المغربية الكبيرة أن تستثمر في بلادها الأم
أتفق مع صاحب الرقم 48 ” أغيلاس ” كل الإتفاق .. كلامه صح 100% بارك الله فيك و في أمثالك
7عدنان ..مند متي يبايع التلمودين رجل مسلم …؟ تريد بيع الوهم عن بيعة من المستوطنين لي ملك المغرب …هل لا خجلت قليلا؟ للمغرب كل الحق في بناء علاقات سيادية ودعم من يريد ويخاصم من يريد لكن بعيدا عن هده السقطات …لا يوجد تواصل روحي بين التلمود وباقي الدينات ،تما مند متي كانت البيعة شفوية؟؟؟ هل جننت؟
السلام عليكم
هل في علمك اخي الكريم كاتب هذا التقرير، إسرائيل هي من ساعدت المغرب في هزيمة بوليزاريو اواسط الثمانينات هي من ارسلت كبار للعسكريين إلى المغرب وقاموا ببناء الجدار الرملي مع تدعيم جيشنا المغربي بأحدث تكنولوجيا العسكرية. صدقيني لولا إسرائيل لكانت الحرب خسرت والله اعلم كيف كان المغرب اليوم.
سبب الوباء و مشاكل العالم تسببها الجزاءر في العالم من افريقيا الى اروبا و اسيا و امريكا. هم جيراننا لاكن مسمومين. انا لا اتق ابدا كمغربي او في دول العالم على جزائري. الايام بيننا و انا متيقن ان هولاء اعداء العالم كله ليس المغرب فقط.
رغم انه إسرائيلي إلا أن كلامه الجميل وفرحته الكبيرة تجعله مغربي أكثر من العديد من المغاربة الذين لا يحبون بلدهم كا أحبها ويحبها هو.
فعلا إنهم سفراء للمغرب في الخارج ولكن ليس كالسفراء الرسميين الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية. أمثال ذلك اليهودي يفيد المغرب اكثر.
عاشت المملكة المغربية العظيمة
اليهود المغاربة يحبون ملكهم ويحترمونه ويريدون الخير والسلام.
الآن يمكن لنا إسترجاع سبتة ومليلة
وسوف تزدهر التجارة في المغرب ويكون له مكانته في العالم
على شباب المغرب أن يترجل باركا من تشرميل الآن معقول بدا. يا شباب لكم ملك عظيم ديروا يد في يد للقضاء على حساد المغرب