زياش: بُعْدُ أمي سبب عدم تأقلمي مع تشيلسي

كشف الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن الأسباب التي ساهمت في عدم تأقلمه بسرعة بعاصمة الضباب لندن، بعد التحاقه بكتيبة “البلوز”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يُقدم بعد أفضل إمكانياته التقنية والمهارية مع الفريق “الأزرق”.

ولم يخف “الأسد الأطلسي” عدم رضاه عن الأشهر الستة الأولى له في صفوف نادي تشيلسي، وعدّد مجموعة من الأسباب التي منعت تألقه خلال الفترة الماضية؛ أبرزها البعد عن والدته وأصدقائه.

وأوضح زياش، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، أنه احتاج إلى بعض الوقت قبل التأقلم مع حياته الجديدة في إنجلترا، قائلا: “كنت معتادا على وجود أمي وأصدقائي من حولي، في لندن كان مفروضا علي أن أتعود على غيابهم. كما أن إغلاق الحدود بسبب “كورونا” زاد الأمور سوءا، بالإضافة إلى ذلك عليّ أن أتعلم القيادة على الجانب الآخر من الطريق، لم أتعرض لأي حوادث؛ لكن كان الأمر صعبا للغاية في البداية”.

وعن المستوى الذي ظهر به مع فريقه الجديد، أبرز الدولي المغربي أنه تأثر كثيرا بالإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم، وقال: “بدأت الموسم بإصابة، وبعدها أصبت للمرة الثانية، الأمور لم تذهب كما كنت أريد، أضف إلى ذلك أن وتيرة المباريات في إنجلترا أسرع بكثير مما تعودت عليه في السابق”.

وأكد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أنه سيعمل على التألق في الفترة المقبلة، لمساعدة فريقه الذي دخل مرحلة جديدة منذ وصول المدرب الألماني توماس توخيل، موضحا أن الأولوية بالنسبة إليه هي ضمان الرسمية بغض النظر عن الدور الذي سيمنحه إياه المدرب، وقال: “أنا مؤمن دائما بنفسي وقدراتي وما يُمكنني فعله، وأفضل ما لديّ لم يظهر بعد”.

وسجّل زياش هدفين وصنع 4 أهداف في 18 مباراة بجميع المسابقات مع تشيلسي خلال هذا الموسم، وظهر في مباراة واحدة من بين 4 مواجهات قادها المدرب الجديد توماس توخيل، عكس الفترة السابقة مع المدرب فرانك لامبارد.