زياش يتألق رفقة تشلسي أمام مانشستر سيتي

قال الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إن تحقيق الفوز على نادي مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، في قمة الجولة 35 من “البريميير ليغ”، جاء بسبب اللعب بمصادر قوة “البلوز”.

وساهم “الساحر”، كما يحلو لنادي تشيلسي مناداته، في تحقيق فوز مهم على “السيتيزنز” بهدفين مقابل هدف واحد، كان نصيب زياش منهما هدفا واحدا، وهو ما أسهم في بقاء الفريق “الأزرق” ضمن الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، حيث بات يحتل الصف الثالث برصيد 64 نقطة.

وأضاف زياش، في تصريح بعد المباراة، “كنا نعي تماما بأننا سنلعب ضد السيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، الشيء الذي جعلنا نخوض المباراة معتمدين على مصادر قوتنا وبرغبة كبيرة في الانتصار. والفوز يزيد في ثقة اللاعبين بأنفسهم، ولكن بعد ثلاثة أسابيع ستكون المباراة مغايرة، وعلينا الاستعداد لها”.

وتابع “ساحر البلوز” قائلا: “مما لا شك فيه أنني سعيد ومبتهج بالهدف الذي سجلته، لأننا خططنا للفوز على منافسنا، وأعتقد أن إضاعة ضربة جزاء من قبل المنافس ساعدنا كثيرا، وزادت ثقتنا في أنفسنا، وأظهرنا أننا قادرون على الانتصار على هذا المنافس القوي”.

تجدر الإشارة إلى أن زياش وأصدقاءه في تشيلسي سيواجهون السيتي في 29 من الشهر الجاري في نهائي دوري الأبطال.