زياش يحظى باهتمام إيطالي قبل مغادرة تشلسي

يتجه نادي تشلسي الإنجليزي إلى بيع لاعبه المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد موسم واحد من انضمامه إلى الفريق “اللندني” قادما من أجاكس أمستردام الهولندي.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، الأحد، أن تشلسي منفتح على بيع زياش، في ظل سعي النادي إلى التعاقد مع مهاجم صريح في “المركاتو” المقبل.

ويتطلع بطل دوري أبطال أوروبا إلى تعزيز صفوفه إما بروميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أو إيرلينغ هالاند، هداف بروسيا دورتموند الألماني، أو هاري كين، لاعب توتنهام الإنجليزي.

وقالت الصحيفة ذاتها إن تعاقد تشلسي مع واحد من الثلاثي المذكور، “سيعقد فرص الدولي المغربي في ضمان مركزه بالتشكيل الأساسي للبلوز”.

ويواجه زياش صعوبة في فرض اسمه على تشكيلة الألماني توماس توخيل، مدرب النادي اللندني، في ظل المنافسة القوية بينه وماسون مونت وكاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش وكالوم هودسون أودوي وتيمو فيرنر.

وأشارت “ذا صن” إلى أن “أسد الأطلس” يحظى باهتمام ميلان ونابولي الإيطاليين، رغم عدم توصل اللاعب أو تشلسي إلى حد الآن بعرض رسمي منهما.

وسجل زياش حضوره في 39 مباراة مع فريقه الحالي، في جميع مسابقات الموسم المنقضي، أحرز خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.