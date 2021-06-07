زياش يحظى باهتمام إيطالي قبل مغادرة تشلسي

يتجه نادي تشلسي الإنجليزي إلى بيع لاعبه المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد موسم واحد من انضمامه إلى الفريق “اللندني” قادما من أجاكس أمستردام الهولندي.
وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، الأحد، أن تشلسي منفتح على بيع زياش، في ظل سعي النادي إلى التعاقد مع مهاجم صريح في “المركاتو” المقبل.
ويتطلع بطل دوري أبطال أوروبا إلى تعزيز صفوفه إما بروميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أو إيرلينغ هالاند، هداف بروسيا دورتموند الألماني، أو هاري كين، لاعب توتنهام الإنجليزي.
وقالت الصحيفة ذاتها إن تعاقد تشلسي مع واحد من الثلاثي المذكور، “سيعقد فرص الدولي المغربي في ضمان مركزه بالتشكيل الأساسي للبلوز”.
ويواجه زياش صعوبة في فرض اسمه على تشكيلة الألماني توماس توخيل، مدرب النادي اللندني، في ظل المنافسة القوية بينه وماسون مونت وكاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش وكالوم هودسون أودوي وتيمو فيرنر.
وأشارت “ذا صن” إلى أن “أسد الأطلس” يحظى باهتمام ميلان ونابولي الإيطاليين، رغم عدم توصل اللاعب أو تشلسي إلى حد الآن بعرض رسمي منهما.
وسجل زياش حضوره في 39 مباراة مع فريقه الحالي، في جميع مسابقات الموسم المنقضي، أحرز خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
زياش فنان مبدع يينبغي أن يختار فريقا يلعب في عصبة الأبطال الأوروبية ،هناك سيبسط ابداعه من جديد وينفض عنه غبار العنصرية النازية للمدرب الألماني توخيل ،زياش يحتاج العناية حاليا حتى لايخطئ الوجهة.
زياش لاعب كبير وطوخيل حقود .قد يكون عنصري الغرض من تصرفاته اقصاء وابعاد زياش .للاسف الرياضة اخلاق ولايمكن الرد بالمثل ..على مدرب سيء الاختيار بقصد ..انا افصل زياش على المدعو نيمار ..نيمار صنعه الاعلام فقط وزياش اقصاه مدرب حقود
عليه الانتقال الى احدى الدوريات العربية كقطر او السعودية، لكسب المال .اما في الدوريات الاوروبية فسيلازم كرسي الاحتياط اينما ذهب. وتشلسي ستجد صعوبة بالغة في بيعه
تتكلمون عن زياش وكانه نجم في نظري منذ ضياعه لضرب الجزاء وعدة فرص للتسجيل في نهائيات كأس افريقيا للأمم بمصر انه في نظري اضعف لاعب في العالم ومكانته مع اقل من الهواة لان كل من لا يجتهد لرفع العالم الوطني في المحافل الدولية غير مرغوب بوجوده داخل اللعبة
في اخر حواراته ،اعرب البلجيكي ،لوكاكو ، حسب صحيفة ذي سن ،عن عدم مغارترته لفريق الانتر .
هذا اللاعب ضحية الاعلام ضخموه اكثر ما يتوفر عليه فهو لاعب ليس بالكبير ولا يحضى ادنى اهتمام للاندية الكبيرة الاوروربية مثل ريال مدريد او برشلونة لهذا لا يستهويهم وليس بالاعب الكبير مع احترامي لشخصه
اتمنى من ادارة البلوز منح الفرص للاعب خصوصا في ظل مساهمته في حصد اللقب الاوروبي.(العصبة)
زياش لديه الكثير في قدمه اليسرى.
توخيل هو المشكل
لتلعب في الدوري النجليزي يجب ان تكون لديك اللياقة البدنية العالية لتدافع و تهاجم ،زياش ينتضر فقط الكرة لتأتيه ليصنع اللعب وهدا لا يكفي في انجلترا ربما سيقدم الافضل في اسبانيا.
من سيذهب إلى قطر هو الشيخ محرز الذي تجاوز سن الثلاثين وهو جالس على مقاعد البدلاء في السيتي.
القول ان توخيل مدرب عنصري هو كلام تافه. اغلبية لاعبي تشيلسي هم من اصول اجنبية.
الدوري الإنجليزي ليس هو الدوري الهولندي الضعيف.
ان زياش حسب المعلقين العارفين والنقاد في مجال كرة القدم درسوا زياش وتحركاته ودا ئما ينتقدون طوخيل الدي هو ألماني بطبيعة الحال وهناك من الالمان من يكن الحقد للمغاربة للمغاربة بعد الحرب العالمية وكيف تعامل كوارديلة مع بنعطية لانه اسباني واكثرهم يكرهوننا فالمعاقن أول ان زياش له من المؤهلات قد تقوده لمنافسة الكبار على المناصب الأولى وببساطة من أهل سياسي للنهائيات
حينما تكون العنصرية واظحة وظوح الشمس فهذا يزيد من الهمة و الاحساس بقيمة كبيرة. توخيل يا إما عنصري صريح يا إما توصل بدراهم معدودة كرشوة من كوريا الشرقية و تعليمات من ميركيل. لكن نسوا بأنه بن الريف و دمه حامي و مستواه كرويا ازداد و سيزداد…
المهم : مبروك زياش لقب العصبة الذي كنت واحد من صناعه خاصة امام اتليتيكو مدريد و امام توخيل نفسه. هذا اللقب الذي يأتي كتعويض عن الذي ضاع مع أجاكس في ملحمة النفس النهاءي ضد توتنهام.
برافو زياش
توماس توخيل مدرب محنك لقد استطاع التغلب على الأسطورة غوارديولا ووصل إلى نهائي الأبطال في مناسبتين على التوالي مع فريقين مختلفين، فقد وعد جماهير التشلسي بحصد اللقب وقد فعل ذلك، مع احترامي للاعب زياش لكن الدوري الإنجليزي ليس هو الدوري الهولندي، فالدوري الانجليزي حيث اللاعبون يلعبون بالاندفاعية والقوة البدنية على زياش أن يغادر التشلسي ويتجه نحو الدوري الايطالي او الفرنسي…
توخيل درب النادي الباريزي تحت ادارة الخليفي
وهو اكبر دليل على انه عنصري .
من هذا المنبر اقول لاشرف حكيفي
لاتذهب لباريس سانجرمان .