حكيم زياش يهز الشباك في كأس الاتحاد الإنجليزي

تمكن الدولي المغربي حكيم زياش من قيادة فريقه تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إلى الفوز بهدفين دون مقابل على ضيفه شيفيلد يونايتد، اليوم الأحد، والتأهل إلى الدور النصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء هدف “البلوز” الأول في الدقيقة الـ24 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء شيفيلد يونايتد ليبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى بن تشلويل، الذي لعب الكرة داخل منطقة الجزاء مرة أخرى حيث حاول أوليفر نوروود إبعادها؛ لكن الكرة غيرت اتجاهها وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، ظهر “الأسد الأطلسي” حكيم زياش ليسجل ثاني هدفي فريقه، عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى، علما أنه نزل بديلا في هذه المواجهة.

وحصل ارتباك قبل بداية المواجهة حين أعلن الحساب الرسمي للنادي عن مشاركة حكيم زياش منذ البداية، قبل أن يتدارك الموقف بتعديل الاختيارات التي قام بها الألماني توماس توخيل، مؤكدا جلوس اللاعب المغربي وباقي الأسماء البارزة على مقاعد البدلاء.

يشار إلى أن الدولي المغربي حكيم زياش لم يجد نفسه بشكل جيد ضمن تشكيلة الألماني توماس توخيل، الذي لا يعتمد عليه بشكل رسمي في المباريات، على الرغم من تأكيده لأحقيته كلما سنحت له الفرصة.