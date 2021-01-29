زياش يشارك في حملة إحياء ذكرى الهولوكوست

زياش يشارك في حملة إحياء ذكرى الهولوكوست
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 29 يناير 2021 - 18:02

نشر حساب إسرائيل على “تويتر” تغريدةً وثق فيها مشاركة الدولي المغربي حكيم زياش في حملة إحياء ذكرى محرقة “الهولوكوست”، التي راح ضحيتها ملايين اليهود على يد النظام النازي في الحرب العالمية الثانية.

وأرفق الحساب تغريدته بصورة لحكيم زياش، رفقة زميليه كريستيان بوليسيتش وكورت زوما، على أرضية ملعب تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي، حاملين لافتةً تتضمن هاشتاغ “we_remember” بمعنى “نتذكر”، بشراكة مع المؤتمر اليهودي العالمي.

واستأثرت الصورة باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تزامنا مع التطورات التي عرفها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.

جدير بالذكر أن 27 يناير من كل عام هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، الذي يظل مناسبة لتذكر الملايين من ضحايا الإبادة الجماعية في جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التسامح مع معتقدات الآخرين.

إحياء ذكرى محرقة الهولوكوست الحرب العالمية الثانية اليهود حكيم زياش

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

14
  • ولد بتي ملال
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:11

    لقد قتل الملايين من الناس الأبرياء تحت حكم ديكتاتوري إرهابي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولأن الإرهاب لا دين ولا وطن له.
    تلك كانت من أكبر الجرائم النازية في التاريخ.

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إلياهو
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:14

    شكرا زياش، رحم الله أناسا ماتوا لا لشيء إلا لأنهم حفدة إسرائيل، يوسف، إلياس، موسى، هارون، المسيح………

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • med
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:15

    جدير بالذكر ايضا ان يوم الارض في 24 مارس من كل سنة…

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منير
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:15

    ما لهدف من إحياء مجازر اليهود كل سنة ؟ و لمادا التضيق على حرية التعبير بقانون ” معادات السامية ” ؟؟ , لفاهم يفهمنا الله يرحم لولدين , هؤلاء اليهود الدين تم التنكيل بأجدادهم هم نفسهم من يقتلون اليوم الأبرياء من المسلمين و يحتلون ارضهم و يضيقون عليهم معيشتهم ضلما و عدوانا , شتت الله شملهم في يوم الجمعة.

    27
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العزة لله ولرسوله
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:16

    من اراد العزة بغير الله ذل.نسال الله الثبات

    25
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • N.H
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:19

    اللهم أحشر معهم كل من يتولاهم يا رب

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مومو الكبير
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:19

    و حتى إن رفض سيتهم بالعنصرية و معادة السامية

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:28

    نحن لا نتمنى الموت لأحد و لكن التاريخ مليء بالاحداث مثل هاته فلم لا تذكر كما تذكر ما تسمى بالمحرقة ام ان الامر يخلتق حينما يكون الطرف يهوديا

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لسنا فرعون ولاهتلر / والناس سواسية
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:31

    الكل يحب زياش لاخلاقه وكلاعب كرة نتمنى لك النجاج
    لكن دائما تذكر الاعب التركي اوزيل كلامه خارج اللعبة

    -7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الشاوي
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:34

    الى صاحب التعليق N. H اللهم آمين وأنت من ضمنهم

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • JOHN
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:42

    على اليهود الناجين من المحرقة ان يترحموا على الفوهرير لانه لم يرد حرق جميع اليهود وافناءهم عن بكرة ابيهم وذالك لكي يتسنى للعالم من بعده ان يعرفوا اليهود عن حقيقتهم ويعرفوا لماذا كان يبيدهم هتلر فاذا ظهر السبب بطل العجب، وبالفعل اصبحنا نعرف حقيقة الصهاينة والعبرة من الهولوكوست.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد الألفة
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:48

    لا ولم ولن ننسى أن البلد الجار الجائر الشرقي طرد 350000 الف مغربي يوم 18 ديسمبر 1975 صبيحة عيد الأضحى المبارك تم جمعهم في شاحنات لنقل الرمال و اتى بهم إلى الحدود ورماهم رمية الاثربة..
    اتبثت الايام و السنوات و الافعال ان العدو الحقيقي للمغرب هو الجار الجائر الشرقي..

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحمد لله .. على تهم الصهينة
    الجمعة 29 يناير 2021 - 18:50

    ارحم بكثير من تهم الارهاب و النكوص و اللهم لك الحمد و الحمد لله رب العالمين

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حملة التلقيح في جهات المملكة
الجمعة 29 يناير 2021 - 13:10 5

حملة التلقيح في جهات المملكة

صوت وصورة
أولى جرعات اللقاح بسلا
الجمعة 29 يناير 2021 - 00:18 1

أولى جرعات اللقاح بسلا

صوت وصورة
مقاهي الشيشة في زمن كورونا
الخميس 28 يناير 2021 - 23:50 5

مقاهي الشيشة في زمن كورونا

صوت وصورة
انطلاق عملية التلقيح بوجدة
الخميس 28 يناير 2021 - 23:02 9

انطلاق عملية التلقيح بوجدة

صوت وصورة
السباحة في مياه مثلجة
الخميس 28 يناير 2021 - 20:32 1

السباحة في مياه مثلجة

صوت وصورة
تلقيح الملك يطمئن المغاربة
الخميس 28 يناير 2021 - 19:10 32

تلقيح الملك يطمئن المغاربة