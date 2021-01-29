زياش يشارك في حملة إحياء ذكرى الهولوكوست

نشر حساب إسرائيل على “تويتر” تغريدةً وثق فيها مشاركة الدولي المغربي حكيم زياش في حملة إحياء ذكرى محرقة “الهولوكوست”، التي راح ضحيتها ملايين اليهود على يد النظام النازي في الحرب العالمية الثانية.

وأرفق الحساب تغريدته بصورة لحكيم زياش، رفقة زميليه كريستيان بوليسيتش وكورت زوما، على أرضية ملعب تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي، حاملين لافتةً تتضمن هاشتاغ “we_remember” بمعنى “نتذكر”، بشراكة مع المؤتمر اليهودي العالمي.

واستأثرت الصورة باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تزامنا مع التطورات التي عرفها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.

جدير بالذكر أن 27 يناير من كل عام هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، الذي يظل مناسبة لتذكر الملايين من ضحايا الإبادة الجماعية في جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التسامح مع معتقدات الآخرين.