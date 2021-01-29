زياش يشارك في حملة إحياء ذكرى الهولوكوست

نشر حساب إسرائيل على “تويتر” تغريدةً وثق فيها مشاركة الدولي المغربي حكيم زياش في حملة إحياء ذكرى محرقة “الهولوكوست”، التي راح ضحيتها ملايين اليهود على يد النظام النازي في الحرب العالمية الثانية.
وأرفق الحساب تغريدته بصورة لحكيم زياش، رفقة زميليه كريستيان بوليسيتش وكورت زوما، على أرضية ملعب تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي، حاملين لافتةً تتضمن هاشتاغ “we_remember” بمعنى “نتذكر”، بشراكة مع المؤتمر اليهودي العالمي.
واستأثرت الصورة باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تزامنا مع التطورات التي عرفها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.
جدير بالذكر أن 27 يناير من كل عام هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، الذي يظل مناسبة لتذكر الملايين من ضحايا الإبادة الجماعية في جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التسامح مع معتقدات الآخرين.
لقد قتل الملايين من الناس الأبرياء تحت حكم ديكتاتوري إرهابي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولأن الإرهاب لا دين ولا وطن له.
تلك كانت من أكبر الجرائم النازية في التاريخ.
شكرا زياش، رحم الله أناسا ماتوا لا لشيء إلا لأنهم حفدة إسرائيل، يوسف، إلياس، موسى، هارون، المسيح………
جدير بالذكر ايضا ان يوم الارض في 24 مارس من كل سنة…
ما لهدف من إحياء مجازر اليهود كل سنة ؟ و لمادا التضيق على حرية التعبير بقانون ” معادات السامية ” ؟؟ , لفاهم يفهمنا الله يرحم لولدين , هؤلاء اليهود الدين تم التنكيل بأجدادهم هم نفسهم من يقتلون اليوم الأبرياء من المسلمين و يحتلون ارضهم و يضيقون عليهم معيشتهم ضلما و عدوانا , شتت الله شملهم في يوم الجمعة.
من اراد العزة بغير الله ذل.نسال الله الثبات
اللهم أحشر معهم كل من يتولاهم يا رب
و حتى إن رفض سيتهم بالعنصرية و معادة السامية
نحن لا نتمنى الموت لأحد و لكن التاريخ مليء بالاحداث مثل هاته فلم لا تذكر كما تذكر ما تسمى بالمحرقة ام ان الامر يخلتق حينما يكون الطرف يهوديا
الكل يحب زياش لاخلاقه وكلاعب كرة نتمنى لك النجاج
لكن دائما تذكر الاعب التركي اوزيل كلامه خارج اللعبة
الى صاحب التعليق N. H اللهم آمين وأنت من ضمنهم
على اليهود الناجين من المحرقة ان يترحموا على الفوهرير لانه لم يرد حرق جميع اليهود وافناءهم عن بكرة ابيهم وذالك لكي يتسنى للعالم من بعده ان يعرفوا اليهود عن حقيقتهم ويعرفوا لماذا كان يبيدهم هتلر فاذا ظهر السبب بطل العجب، وبالفعل اصبحنا نعرف حقيقة الصهاينة والعبرة من الهولوكوست.
لا ولم ولن ننسى أن البلد الجار الجائر الشرقي طرد 350000 الف مغربي يوم 18 ديسمبر 1975 صبيحة عيد الأضحى المبارك تم جمعهم في شاحنات لنقل الرمال و اتى بهم إلى الحدود ورماهم رمية الاثربة..
اتبثت الايام و السنوات و الافعال ان العدو الحقيقي للمغرب هو الجار الجائر الشرقي..
ارحم بكثير من تهم الارهاب و النكوص و اللهم لك الحمد و الحمد لله رب العالمين