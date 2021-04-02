"زيبليز" تطلق ساعتها GTS Pro الجديدة

"زيبليز" تطلق ساعتها GTS Pro الجديدة
صورة: د.ب.أ
السبت 3 أبريل 2021 - 00:58

أطلقت شركة “زيبليز” ساعتها الذكية GTS Pro الجديدة المزودة بشاشة لمسية مع فترة تشغيل بطارية تصل إلى 15 ساعة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية GTS Pro الجديدة مزودة بشاشة قياس 1.65 بوصة وزر واحد للتشغيل وجسم من المعدن، كما تظهر بحجم 43 × 36 × 9.5 ملم وتزن حوالي 45 جراما.

وتم تزويد الساعة بمستشعر مدمج لقياس معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى مستشعر القرب ومستشعر التسارع، كما يمكن للساعة قياس نسبة الأوكسجين بالدم.

ويتم أيضا دعم تسجيل الأنشطة الرياضية؛ حيث يتوفر أكثر من 20 ملفا شخصيا. وتتيح الساعة أيضا إمكانية التحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي المتصل عبر البلوتوث.

وتستمر البطارية سعة 200 مللي أمبير ساعة حوالي أسبوع مع الاستخدام المعتاد. كما تم اعتماد الساعة وفقا لفئة الحماية IP67.

الساعة الذكية GTS Pro شاشة شركة "زيبليز" ضربات القلب

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