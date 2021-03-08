سائقات يتحدّين الصعاب

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تعليقات الزوار1
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النيابة العامة تحتفي بموظفات في استئنافية أكادير
اعانكم الله لما فيه خير البلاد و العباد و رحم من سهر على تربيتكم. تستاهلون رواتب الوزراء و هكذا قليل في حقكم.