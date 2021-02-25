سائقو "الطاكسيات" بالناظور يحتجون ضد "المعاناة"

نفذ سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الناظور، صباح الخميس، وقفة احتجاجية بمحطة الطاكسيات المحاذية لشارع 3 مارس في وسط المدينة على خلفية مجموعة من المشاكل التي يعاني منها القطاع.

وردد المحتجون، الذين شلّوا جميع الخطوط الرابطة بين الناظور والجماعات المجاورة، مجموعة من الشعارات المستنكرة لاستمرار معاناة سائقي “الطاكسيات” مع عدد من المشاكل دون تدخل المسؤولين لإيجاد حلول عاجلة.

وقال عبد القهار الموساوي، ممثل المكتب النقابي الإقليمي لسائقي سيارات الأجرة بالناظور المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “إن الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم تأتي أساسا في سياق التنديد بعدم تجاوب المسؤولين مع ملفنا المطلبي، على الرغم من مراسلاتنا وشكاياتنا المستمرة حول الموضوع”.

وأضاف المتحدث قائلا في تصريح لهسبريس: “إن قطاع سيارات الأجرة بالناظور يعاني أساسا من غياب المرافق الصحية بمحطتيْ 3 مارس والمغرب العربي، إضافة إلى غياب خطين أساسيين في المحطة الكبرى وهما خط الناظور- أزغنغان وخط الناظور – فرخانة، ناهيك عن انعدام الإنارة وإشارات المرور ومزاحمة الباعة المتجولين”.

وأوضح الموساوي “أن القطاع يعاني أيضا، وهذا مشكل رئيسي، من خرق حافلات نقل الركاب لقانون الرحلات المحدد عددها في 3 رحلات يومية لكل حافلة، وعدم التزامها بالاشتغال على مستوى خطوط رحلاتها القانونية؛ ما يسبب في فوضى قطاع النقل في الناظور”.

وأكد ممثل المكتب النقابي الإقليمي لسائقي سيارات الأجرة بالناظور “أن سائقي سيارات الأجرة سيتخذون أشكالا احتجاجية أكثر تصعيدا في حالة عدم تجاوب المسؤولين واستمرار سياسة التماطل وعدم العمل على معالجة هذه المشاكل وإيجاد حلول فورية لها”.