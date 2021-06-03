سابقة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم يتنافس على جوائز مهرجان "كان"

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية يتنافس الفيلم الروائي الجديد للمخرج نبيل عيوش “علّي صورتك Casablanca Beats” على جائزة السعفة الذهبية لمهرجان “كان” السينمائي لعام 2021.

ويحكي الفيلم الروائي، الذي تمّ تصويره بحي سيدي مومن في الدار البيضاء، واقع العديد من فناني الهيب الهوب الشباب في المغرب، وذلك من خلال قصة الشاب “أنس”، مغني الراب السابق، الذي يعمل بمركز ثقافي في الحي…فبتشجيع من معلمهم الجديد سيجد شباب المركز طريقة للتعبير من خلال هذا اللون الفنّي.

وعبر نبيل عيوش عن سعادته بقرار اختيار الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان، قائلا: “إنها لحظات لا تنسى، وبمثابة اعتراف بالمجهود الكبير لجميع طاقم العمل والممثلين الذين بذلوا جهدا كبيرا لإنصاف السينما المغربية والمغرب، وأرى أن رسالة الفيلم وجدت صداها”.

ويعتبر المخرج المغربي المثير للجدل أن “الهيب هوب ثقافة ووسيلة تعبير قبل أن يكون فنا”، مضيفا: “الموسيقى والفنون والسينما لطالما نجحت في بناء جسور بين الناس، وهي البصمة ذاتها التي أحرص على وضعها في العديد من أفلامي، بما فيها “علي زوا”، و”يا خيل الله”، و”الزين اللي فيك”، أو حتى في “غزية””.

وأفاد بلاغ صادر عن الجهة المنتجة بأنّ “علّي صوتك” هو عمل روائي يتماشى مع الأعمال الفنية التي يحرص نبيل عيوش منذ سنوات على أن يستمدها من الواقع المعيشي، إذ تمت ولادة الفيلم بمشاركة شباب المركز الثقافي “نجوم سيدي مؤمن”، الذي أنشأته مؤسسة “علي زاوا” في 2014.

ويجسد الأدوار الرئيسية للفيلم المغربي كل من أنس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبدو بسبوسي، زينب بوجمعة، سفيان بلالي، مهدي رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنينيش، مروان بناني وعبد الرحمن الرحماني.

وتعتبر مشاركة فيلم “علّي صوتك”، الذي أشرف على كتابته نبيل عيوش إلى جانب زوجته مريم توزاني، أول مشاركة لفيلم مغربي يتنافس على السعفة الذهبية في المهرجان، إلى جانب أفلام لمخرجين مثل جاك أوديار، ويس أندرسون، ناني موريتي، أصغر فرهادي، بول فيرهوفن.

وتتوج مشاركة “علّي صوتك” في المسابقة الرسمية لمهرجان “كان” السينمائي، الذي ستنطلق فعالياته يوم 6 يونيو إلى غاية 17 يوليوز، مسار المخرج نبيل عيوش، الذي سبق أن شارك بفيلمه “يا خيل الله” في فئة “نظرة ما” في المهرجان نفسه سنة 2012، و”الزين لي فيك” سنة 2015.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم الروائي لنبيل عيوش من إنتاج مؤسسة “عليان للإنتاج” (Ali n ‘Productions)، ومؤسسة ” Les Films du Nouveau Monde”، بتنسيق مع المؤسسة الفرنسية “Unité et Ad Vitam”.