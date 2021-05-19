ساكنة الناظور تشكو الانتشار الواسع للبعوض

اشتكى عدد من سكان مدينة الناظور، خاصة القاطنين بالأحياء المحاذية للكورنيش والناظور الجديد، من انتشار أعداد هائلة من البعوض بشكل لافت للنظر خلال الأيام الأخيرة.

وعبر نشطاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم لانتشار البعوض الناتج عن المياه الآسنة والوادي الحار وبعض الحشائش والأشجار، مطالبين بإيجاد حل فوري للقضاء على هذه الحشرات الضارة.

وقال أشرف المسعودي، فاعل جمعوي بمدينة الناظور، إن “الانتشار الكثيف للبعوض شكل مصدر إزعاج كبير للساكنة، خاصة في أحياء بوعرورو وشعالة والفطواكي وترقاع، ونحن ما زلنا في الأيام الأولى من فصل الصيف”، مشيرا إلى أن أغلب المنازل تبقي على نوافذها مغلقة رغم ارتفاع درجات الحرارة تجنبا لتسلل البعوض.

وطالب زهير كيطار، فاعل جمعوي أحد ساكنة الأحياء أكثر تضررا، بضرورة شن حملات رشد المبيدات بشكل مستمر من طرف مسؤولي المجلس البلدي للقضاء على البعوض في مختلف المناطق، مؤكدا أن البداية يجب أن تكون من القضاء على البؤر المنتجة لهذه الحشرات المضرة، خاصة المياه العادمة.

من جهته، أكد رفيق مجعيط، رئيس المجلس البلدي بالناظور، أن الجماعة قامت قبل أيام بحملات رش المبيدات ضد البعوض في مختلف أحياء المدينة، موردا أن الحملات ما زالت مستمرة على نطاق واسع.

وحمل المتحدث مسؤولية انتشار البعوض بمدينة الناظور رغم حملات رش المبيدات، إلى “مسؤولي الجماعات المجاورة التي لم تقم بأي مبادرة رغم ما تشكله المناطق التابعة لنفوذها من بؤر كبيرة لإنتاج هذه الحشرات”.