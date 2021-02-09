ساكنة تاكزيرت يحتجون على إغلاق سوق أسبوعي

احتج مواطنون يقطنون بجماعة تاكزيرت في إقليم بني ملال، الاثنين، على قرار للمجلس الجماعي، تم بموجبه إغلاق “سوق محلي” في منطقة فرياطة.

وردد المحتجون، الذين قطعوا حوالي 3 كيلومترات لبلوغ مقر الجماعة الترابية تاكزيرت، شعارات تطالب السلطات المحلية بالتدخل من أجل إعادة النظر في القرار المذكور.

وقالت السعدية العطاوي، من فشتالة التابعة لقيادة تاكزيرت، في تصريح لهسبريس، “جئت من أجل الاحتجاج مع نساء فرياطة، للحد من معاناتنا مع سوق تاكزيرت، وبغية إيصال صوتنا للمسؤولين، قصد التدخل لإعادة النظر في قرار المجلس الجماعي”.

وذكرت العطاوي أنها من أسرة فقيرة، وتشتغل يوميا من أجل توفير لقمة عيش لأبنائها، مضيفة أنها تأمل أن تتدخل السلطات المختصة للاستجابة لنداء ساكنة فرياطة.

من جانبه، أبرز الحسين خالص، فاعل جمعوي، أن تصويت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي (17/7) على قرار إلغاء أو وقف هذا السوق المحلي، لم يأخذ بعين الاعتبار الظرفية التي تعيشها الساكنة جراء وباء كورونا.

وزاد خالص: “إذا كانت السلطات تسعى إلى تقريب الخدمات من المواطن، فعلي المجلس الجماعي أن يراعي مطلب الساكنة الذي يندرج في هذا الإطار، وأن يستحضر وضعيات الأسر الهشة، التي تجد صعوبة في التنقل إلى مركز تاكزيرت للتبضع”.

واعتبر الفاعل الجمعوي ذاته منطقة فرياطة من ضمن القرى التي لم تصلها التنمية بعد، رغم الوعود الكثيرة التي تتلقاها الساكنة، في ظل الخصاص الحاصل على مستوى المؤسسات التعليمية والصحة والنقل العمومي، فضلا عن هشاشة البنية التحتية، وغياب المشاريع ذات الوقع الإيجابي على الساكنة.

وفي تعليقه، أقر مصطفى بوقوبايين، رئيس جماعة تاكزيرت، في تصريح لهسبريس، أن السوق المذكور له أهمية بالغة بالنسبة إلى الساكنة، بما أنه يتواجد بالقرب من مقر سكناهم، ويوفر لهم كل ما يحتاجونه من خضر وفواكه أسبوعيا، مذكرا بأنه ليس سوقا نموذجيا أو مرفقا محدثا من طرف الجماعة الترابية، وإنما أحدث بشكل عفوي في زمن كورونا.

وأوضح بوقوبايين أن المجلس الجماعي سيد قراراته، وأن ما أسفرت عنه دورة فبراير الأخيرة بشأن هذا السوق لا يختلف عن باقي القرارات التي يتم التصويت بشأنها من طرف الأغلبية والأقلية، وفق المعايير المعمول بها في هذا الإطار.

وأضاف المسؤول عينه أن المجلس الجماعي يسعى إلى تنمية مداخيل الجماعة. كما يحاول تقنين هذه “السويقات” بناء على قرارات شفافة. وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، يروم تفادي كل ما من شأنه جر الساهرين على تسيير الشأن العام إلى المساءلة، خصوصا في هذه الظرفية، إذ “أواجه شخصيا مجموعة من الشكايات، بل والمحاكمات أيضا”.