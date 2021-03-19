سامسونج تطلق هواتف Galaxy A A52 وA72 بالمغرب

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن هواتف Galaxy A A52 وA72 التي توفر لجميع المستخدمين قدرات قوية على الابتكار.

وتتيح سلسلة هواتف Galaxy A الأحدث من سامسونج أدوات التواصل والتعبير المتميزة للمستخدمين، من خلال الكاميرا الرائعة، والاندماج في تجربة مشاهدة واضحة مع شاشة تصفح انسيابية، ومواصلة الاستمتاع باطمئنان أكبر مع ميزات Galaxy الأساسية المبتكرة، مثل مقاومة الماء والبطارية التي تدوم لفترة طويلة.

وستسهم سلسلة هواتف Galaxy A أيضاً في توسعة تجارب المستخدمين، عبر إتاحة الوصول إلى منظومة Galaxy الأوسع من الأجهزة المتصلة؛ مثل Galaxy Buds Pro وGalaxy SmartTag وGalaxy Tab.

وقال تيم روه، رئيس ومدير أعمال الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: “تسعى سامسونج جاهدة إلى منح زبنائها أقصى ما يرغبون فيه ويحتاجونه بطريقة مبتكرة.

ولهذا، اعتمدنا رؤية سلسلة هواتف Galaxy A لجعل ابتكاراتها المتميزة متاحة للجميع، حيث تُجسد سلسلة هواتف Galaxy A A52 وA72 فلسفة علامة Galaxy التجارية، معززة بأحدث الابتكارات والخدمات المتميزة وبأسعار متاحة للجميع”.

ووضعت سامسونج معايير عالية لجودة الكاميرا، ولا تختلف هواتف هواتف Galaxy A A52 وA72 عن ذلك المبدأ.

ويمكن للمستخدمين، الآن، الاستمتاع بالصور ومقاطع الفيديو الرائعة بطريقة أكثر إمتاعاً وتنوعاً، بفضل ما تقدمه ابتكارات الكاميرا المذهلة في سلسلة هواتف Galaxy A الجديدة.

وتحرص سامسونج على تحسين تجاربك وأسلوبك باستخدام شاشة زاهية الألوان، وتصميم متطور يلائم حياتك ويُعبر عنها.

استمتع ببرنامجك المفضل على شاشة Super AMOLED المحبّبة من سامسونج.

والآن، مع معدلات تحديث الإطارات البالغة 90 هرتز على هواتف Galaxy A A52 وA72 ، أصبحت تجربة التصفح أكثر سلاسة وانسيابية. تابع مشاهدة منشورات الوسائط الاجتماعية وتصفحها حتى في الإضاءة الخارجية القوية بفضل قوة سطوع تصل إلى 800 شمعة.

وتتميز سلسلة Galaxy A الجديدة بتصميم مطوّر بسيط وهادف، مع حواف انسيابية ناعمة وبيت صغير للكاميرا.

وتم تعزيز تجربة سلسلة Galaxy A الجديدة من خلال خصائص الاتصال السلسة والفرص الجديدة ضمن منظومة تجهيزات سامسونج Galaxy.