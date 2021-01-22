"سامسونغ" تطلق القرص SSD 870 EVO الجديد

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق قرص الحالة الساكنة SSD 870 EVO الجديد.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن قرص الحالة الساكنة الجديد يتوفر بسعة تخزينية من 250 جيجابايت وحتى 4 تيرابايت، ويعتبر بديلا للمستخدمين، الذين لا يرغبون في استعمال أقراص PCIe SSD.

ويوفر الجيل الجديد من قرص الحالة الساكنة SSD 870 EVO معدلات قراءة وكتابة قصوى مثل الموديلات السابقة، 560 و530 ميجابايت/الثانية، ويمكن تحقيق أقصى سرعة ممكنة من الناحية التقنية عند اتصال SATA، ويعمل ذلك على تحسين سرعة القراءة العشوائية بنسبة 38% وتحسين زمن الاستجابة.

ويجمع قرص الحالة الساكنة الجديدة من سامسونغ بين مقاس 2.5 بوصة واتصال SATA؛ حيث يتوافق مع جميع الحواسيب، التي تشتمل على فتحة تركيب مناسبة، ويحتوي الموديل الجديد على وحدة التحكم MKX وذاكرة TLC-NAND وذاكرة تخزين مؤقت SLC متغيرة، وتحافظ تقنية TurboWrite على ثبات الأداء.