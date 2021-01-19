"سامسونغ" تطلق سماعة الرأس Galaxy Buds Pro الجديدة

أعلنت شركة “سامسونغ” عن إطلاق سماعة الرأس Galaxy Buds Pro الجديدة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تمتاز بالعديد من الوظائف المتطورة مثل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة.

وتروج شركة “سامسونغ” لسماعة الرأس الجديدة من خلال توفير “تجربة صوتية ديناميكية ومتوازنة” بفضل تجهيزها بموالف النغمات العميقة 11 ملم وموالف الحدة 5ر6 ملم، وبالتالي ينعم المستخدم بجودة صوت حقيقية أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات الهاتفية.

وتتضمن سماعة الرأس Galaxy Buds Pro الجديدة 3 ميكروفونات للتمييز بين صوت المستخدم والضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى وحدة التقاط الصوت Voice Pickup Unit، وتعمل تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة على خفض الضوضاء الخلفية بنسبة تصل على 99%، كما يمكن للمستخدم ضبط الشدة المفضلة بنفسه.

وتتيح سماعة الرأس الجديدة إمكانية التبديل التلقائي بين الأجهزة المتصلة بها على غرار الموديلات المنافسة من أبل وهواوي، وتزخر سماعة الرأس “سامسونغ” Galaxy Buds Pro بميزة الصوت 360 درجة عن طريق تقنية التتبع Dolby Head Tracking.

وتمتد فترة تشغيل البطارية بسماعة الرأس Galaxy Buds Pro إلى حوالي 11 ساعة، وتتيح علبة الشحن تشغيل سماعة الرأس لمدة 20 ساعة أخرى، وعند تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة فإن فترة تشغيل البطارية تقتصر على 5 ساعات فقط، وتتيح علبة الشحن 13 ساعة أخرى، ومن خلال تقنية الشحن السريع فإنه يمكن شحن البطارية لمدة 5 دقائق لتشغيلها لمدة ساعة كاملة.

وأعلنت شركة “سامسونغ” عن طرح سماعة الرأس Galaxy Buds Pro في الأسواق العالمية باللون الأسود والفضي والبنفسجي (Phantom).