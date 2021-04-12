سايس: أمضي شهر رمضان في الصلاة وتلاوة القرآن لتقوية الإيمان

نشر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم “تغريدة” يتحدث من خلالها عن عادات قلب دفاعه المغربي رومان سايس خلال شهر رمضان، وهو ما حظي بتفاعل كبير من الجماهير المغربية التي تُكن كل الاحترام لـ”الأسد الأطلسي”، الذي يُعتبر من أبرز المحترفين المغاربة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال سايس في تصريح سابق له نشرته الصفحة الرسمية لناديه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “أنا دائما أبقى مستيقظا في ليالي رمضان لزيادة إيماني، أقرأ القرآن الكريم وأصلي”.

وأضاف مدافع “الأسود”: “أقرأ القرآن مع أصدقائي عن بعد كل مساء”، وهو الأمر الذي تفاعل معه محبو سايس المعروف بدماثة أخلاقه، سواء مع ناديه أو خلال المباريات التي يُدافع فيها عن ألوان قميص المنتخب الوطني المغربي.

ويُقدم رومان غانم سايس أفضل العروض بقميص فريقه داخل أروقة “البريميرليغ”، إذ يعتبر صمام أمان الفريق، مساهماً في الحفاظ على نظافة شباكه في أكثر من مناسبة من خلال تدخلات حاسمة ومستوى ثابت.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في أرقام وانتقالات اللاعبين فقد ارتفعت القيمة التسويقية لـ”الأسد الأطلسي” من 3.5 ملايين يورو عند التحاقه بـ”الوولفز” صيف سنة 2016 إلى حوالي 10 ملايين يورو في الوقت الحالي.

ويعتبر سايس ثامن أغلى لاعب في صفوف المنتخب الوطني حسب الموقع نفسه؛ في حين يحتل أشرف حكيمي الصدارة بقيمة 50 مليون يورو، يليه حكيم زياش بـ40 مليونا، ثم سفيان أمرابط بـ18 مليونا، ونصير مزراوي بـ17 مليونا، وياسين بونو ويوسف النصيري بـ15 مليونا، وأمين حاريت بـ12 مليونا.

يشار إلى أن قلب دفاع “الأسود” خاض 25 مباراة مع فريقه هذا الموسم، ويُعتبر من بين ركائز المنتخب الوطني المغربي الذي لعب له 43 مقابلة.