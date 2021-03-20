سايس يجني ثمار التألق في الدوري الإنجليزي

يُقدم الدولي المغربي رومان غانم سايس، مدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، أفضل العروض بقميص فريقه في “البريميرليغ”، حيث يعتبر صمام أمان الفريق، بعد أن ساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في أكثر من مناسبة، من خلال تدخلات حاسمة ومستوى ثابت.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في أرقام وانتقالات اللاعبين، فقد ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي من 3.5 ملايين يورو عند التحاقه بالـ”وولفز” صيف سنة 2016 إلى حوالي 10 ملايين يورو في الوقت الحالي.

ويعتبر سايس ثامن أغلى لاعب في صفوف المنتخب الوطني حسب الموقع نفسه، حيث يحتل أشرف حكيمي الصدارة بقيمة 50 مليون يورو، يليه حكيم زياش بـ40 مليونا، بعدهما سفيان أمرابط بـ18 مليونا، ونصير مزراوي بـ17 مليونا، وياسين بونو ويوسف النصيري بـ15 مليونا، ثم أمين حاريت بـ12 مليونا.

يشار إلى أن قلب دفاع “الأسود” خاض 167 مباراة مع فريقه حتى الآن، وهو يعد من ركائز المنتخب الوطني المغربي الذي لعب له 43 مقابلة.