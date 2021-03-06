"سبوفيك" تضع بصمتها على "رولز رويس" Cullinan

أجرت شركة سبوفيك تعديلات تقنية وتصميمية على السيارة رولز رويس Cullinan لمنحها المزيد من المهابة والقوة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة المعدلة من السيارة البريطانية تتميز من خلال الطلاء باللون الأسود والبنية العريضة المرسومة بشكل خاص على الرفارف الأمامية والخلفية، والتي تحتضن عجلات مسبوكة من معدن خفيف قياس 24 بوصة، مع شفة الاسبويلر الخلفي، وطاقم الناشر الخلفي.

وأجرت سبوفيك تحسينات على مجموعة التعليق الهوائي، والتي ساعدت على خفض هيكل السيارة 40 ملم.

كما أجرت سبوفيك تعديلات على محرك السيارة V12 سعة 7ر6 لتر لزيادة المعدلات إلى 707 حصان/1060 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، بزيادة قدرها (107 حصان/160 نيوتن متر).

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6ر4 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بمجموعة عادم رياضي.