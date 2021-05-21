"سبوفيك" تضع بصمتها على رولز رويس Wraith

كشفت شركة سبوفيك النقاب عن نسختها Overdose المعتمدة على سيارة رولز رويس Black Badge Wraith، والتي يقتصر انتاجها على ثلاث نسخ فقط.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها Overdose Black Badge Wraith تتميز من خلال توسعة الرفارف المصنوعة من ألياف الكربون على المحورين الأمامي والخلفي، مع خياشيم تهوية قوية في الأمام.

وتساهم كسوة العتبات الجانبية الجديدة مع مداخل الهواء للمكابح الخلفية في الاتصال المتناغم على كامل جانب السيارة ومع التصميم الجديد للمآزر الجديدة في الأمام والخلف والمصنوع من ألياف الكربون.

وقد أضفى المصدم الخلفي الجديد مظهرا رياضيا على المؤخرة، كما تضم باقة التجهيزات الاختيارية شفة اسبويلر من الكربون الشفاف على غطاء حيز الأمتعة. وتقف السيارة على عجلات قياس 22 بوصة من فوسن الأمريكية.

وقد ساعدت وحدة إضافية للتعليق الهوائي على خفض الجسم بمقدار 40 ملم.

وأسفرت التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة التربو المزدوج 12 أسطوانة سعة 6ر6 لتر، عن زيادة قوة السيارة إلى 717 حصان/986 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع السيارة بفعل القوة الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س. وتقدم شركة التعديل برنامجا موسعا لخصائص التفرد والتخصيص بالمقصورة الداخلية وذلك حسب الرغبة.