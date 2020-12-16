ستروين تطلق C4 الجديدة مطلع العام القادم

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها C4 المدمجة مطلع العام القادم بسعر يبدأ من 23 ألف و336 يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارة الجيل الجديد تظهر بطول 4.36 متر، وعرض 1.83 متر وارتفاع 1.53 متر كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.67 متر.

وعلى الصعيد التصميمي فإن السيارة تتألق بملامح سقف الكوبيه الانسيابي مع الخطوط التصميمية للموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV على باقي الجسم.

وتوفر السيارة أماكن لخمسة أشخاص، وما يصل إلى380 لترا من الأمتعة، فضلا عن 16 موضعا للتخزين بسعة 39 لترا، كما تتمتع المقصورة الداخلية بمقاعد مريحة وقمرة رقمية مع شاشة لمسية كبيرة.

وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 74 كيلووات/100 حصان و96 كيلووات/131 حصان. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 206 كلم على الأقل.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة في أكثر النسخ اقتصادية 8ر3 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 100 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

كما تتوفر السيارة الجديدة بنسخة كهربائية تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان مع بطارية سعة 50 كيلووات ساعة. وتنطلق السيارة الكهربائية بسرعة قصوى 150 كلم/س، بينما يصل مدى السير الكهربائي إلى 350 كلم.