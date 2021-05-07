ستروين تودّع C1 بموديل خاص

أعلنت شركة ستروين عن توديع سيارتها C1 الصغيرة بالموديل الخاص Millenium المقرر طرحه في يونيو القادم بسعر يبدأ من 14 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الخاص يتميز من خلال كسوة مبيت العجلات المطلية باللون الأسود، والنوافذ الزجاجية المعتمة في الخلف، والرفارف الأوسع. ويقف الموديل الخاص على جنوط قياس 15 بوصة، ويتوفر بلون أحادي وبلونين مع سقف مطلي باللون الأسود.

وتعتمد السيارة الصغيرة على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 72 حصان. ويستهلك هذا المحرك 3.7 لتر/100 كلم.

وتزدان المقصورة الداخلية بحليات من البورسلين الأبيض، والكسوة القماشية باللون الرمادي/الأبيض مع خيوط الحياكة باللون الأحمر، كما تزخر السيارة بنظام صوتي فائق ومكيف للهواء.