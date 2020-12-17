"ستيدا" تطلق إصدارا خاصا من فورد Mustang

أعلنت شركة “ستيدا” (Steeda) عن إطلاق إصدار خاص من الأيقونة فورد Mustang Bullitt، والذي يتمتع بمعدلات أداء فائقة ومجموعة تعليق رياضية.

وأوضحت شركة التعديل الأمريكية أن الإصدار الخاص Mustang Bullitt Steve McQueen الجديد يخلد ذكرى الممثل العالمي “ستيف ماكوين”، الذي قاد السيارة فورد Mustang في فيلم الأكشن الشهير “بوليت”.

ويتألق الإصدار الخاص بتصميم كلاسيكي جذاب من خلال الطلاء باللون Dark Highland Green.

وتعتمد السيارة على مجموعة تعليق جديدة بتحسينات على النوابض ونظام امتصاص الصدمات، مع تعديلات على نظام التوجيه، كما تقف على جنوط قياس 20 بوصة.

وعلى الناحية التصميمية تبقى السيارة شبيهة بنسخة Bullitt الأصلية باستثناء تحسينات على المئزر الأمامي، والخطوط التصميمية على غطاء حيز المحرك.

وتتيح الشركة زيادة معدلات أداء السيارة إلى 836 حصان. وتم تجهيز المقصورة الداخلية بقفص حماية، وأحزمة رياضية للمقاعد الأمامية، فضلا عن فرش ألكانتارا على بعض التجهيزات.