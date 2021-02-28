سجال حدة مكبرات الصوت بالمساجد

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‫تعليقات الزوار

4
  • aaadl
    الأحد 28 فبراير 2021 - 19:20

    واش غير المساجد لبان ليك ديرين الصداع !!

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  • نورالدين المعتدل
    الأحد 28 فبراير 2021 - 19:23

    واش كل شي عالجتوه بقا ليكم غير تحكروا عل المكبرات د الصوت في المساجد، والله إلى لمسخ نازل.

    0
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  • Me again
    الأحد 28 فبراير 2021 - 19:23

    انا لا اعراض تلاوة القرآن و لا الأمداح، لكن المشكل ان الناس لا تتابع و لا تستمع و لا تنصت الى ما يأتي من الأبواق مع ضجيج السيارات و الدراجات، بل الناس لا تفهم ما يقال، بما فيهم اؤلئك الذين حفظوها عن ظهر قلب. و مباشرة بعد الصلاة و الخروج من المسجد، يبدأ الناس في النميمة و اللغو و لا يقولون اي شيء سلاما، الا من رحم ربي.
    لو يتم استعمال الدارجة و الامازيغية في المساجد لكي يفهم الناس ما يقال لكان أحسن! و لا يجب على المساجد ان تتبع هذف سياسة القومجية العروبية الخبيثة في تحويل المغاربة الى عرب مزورين من الدرجة الدنيا، لا يفهمون و لا يفقهون بعدما كانوا مسلمين مؤمنين مجاهدين و مسالمين احرار ابرار بررة…
    هل لاحظتم ان حين يتحدت المغاربة الامازيغية يكونون مسالمين و حينما يحاولون التعبير بالعربية يصبحون عنيفين و غاضبين بسبب المجهودات الجبارة التي يقومون بها!

    1
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  • أستاذة وطنية
    الأحد 28 فبراير 2021 - 19:24

    يا ربي اش هذ الوقت كنا صغارا انا ابنة الستينات مكبرات الصوت والادان لمرتين واحدة منها كان يهلل ثم بعدها ادان الصبح ولم نكن نمتعض من يستطيع القيام يقوم ليصلي من لا يستطيع يتعود هذا الاذان ولا يعقب عليه ابدا اللهم ألطف بعبادك

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