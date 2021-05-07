سدود ودوريات ليلية بني ملال

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‫تعليقات الزوار

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  • الحسين
    الجمعة 7 ماي 2021 - 10:51

    الحكومة بقيادة حزب المصباح لا تحسن الا الإغلاق.بحجة محاربة فيروس..ولكن أين التعويض للمتضررين من هذا الإغلاق ؟

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