سرقة أغطية البالوعات تثير استنكارا في وزان

سرقة أغطية البالوعات تثير استنكارا في وزان
صورة: هسبريس
الجمعة 7 ماي 2021 - 19:55

لا حديث بين متتبعي الشأن المحلي بمدينة وزان، في الآونة الأخيرة إلا عن “ظاهرة سرقة أغطية بالوعات شبكة التطهير السائل وشبكة الماء الصالح للشرب، وما تسببه من تهديد حقيقي على سلامة المواطنين والمركبات”، مطالبين بضرورة “التدخل السريع لوضع حد لهاته الأفعال، بالنظر إلى أن غياب أغطية البالوعات بات يشكل خطرا كبيرا على المارة ومستعملي الطريق، خاصة ليلا، بسبب ضعف الإنارة بمناطق عديدة”.

وعلى الرغم من مسارعة الجماعة الترابية لوزان إلى إعلان عمليات السرقة، متوعدة بالضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال؛ فإن عددا من المجاري المائية المستهدفة بالسرقة لا تزال بدون أغطية، إلى حدود الساعة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن “شخصا أو أشخاصا يقومون بسرقة أغطية البالوعات في جنح الظلام، مستغلين خلو الشوارع من الحركة بحكم حظر التجوال الليلي؛ فيما ينتظر أن تباشر المصالح المختصة تحرياتها للإطاحة بالشبكة التي تعمل على تنفيذ هاته السرقات”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها البالوعات لمثل هذا النوع من السرقات؛ فقد شهدت المدينة، خلال الأيام الأخيرة، سرقة مجموعة من أغطية البالوعات بعدد من الشوارع والأحياء، دون أن يتم تحديد هوية الجناة أو توقيفهم”.

الصرف الصحي الماء الصالح للشرب بالوعات وزان

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