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‫تعليقات الزوار

20
  • سباتة
    17 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    قبح الله الفقر. يجب معاقبة المشترين لهاته غطاءات

    -7
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  • نعيم
    17 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    سرقة الأغطية البالوعات مع الأسف اصبحت موجدة بكثرة

    29
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  • مواطن
    17 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    لله يهدي هاذ مقالو المساجد وحتى مجاري الصرف الصحي وصلات نوبتهم الله هم إهدي أمتك

    15
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  • نزار
    17 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    ظاهرة خطيرة جدا في مدينة فاس أغلب التجزئات الجديدة أغطيتها مسروقة وحتى بعض الأحياء مما يشكل خطرا على المارة والسيارات والصحة العامة للسكان، يجب على المسؤولين تقديم هؤلاء الأشخاص الذين يشترون هذه الأغطية إلى القضاء ليقول كلمته فيهم فهم يعرفون هؤلاء المجرمين ومن ثم القبض عليهم.

    41
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  • محمد
    17 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    المطلوب من السلطات المعنية منع ” البوعارة” منعا باتا من جمع المتلاشيات ليلا كونهم يستعملون العربات المجرورة التي تسهل عملية السرقة .

    31
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  • مغربي
    17 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    فعلا.. هذا مشكل شنيع وشائك. في جميع أنحاء المغرب. نتمنى من المسؤولين على هذا القطاع أن يجدو له حلا في القريب العاجل من الوقت.

    23
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  • السيبة
    17 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    حين تكثر السيبة فاعلم أن للمسؤولين يد خفية. أولا تدويب هذه الاغطية ليس سهلا .فمراقبتها أسهل مما يتصور. الشاري وصاحب الفرن مسؤولان عن هذه الفوضى.ولا أشك أن الشركة قد تكون لها يد خفية كذالك وقد تعاد الاغطية بحلة جديدة (marché ) جديد .

    17
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  • مسمرير تنغير
    17 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    يجب تشديد ومراقبة صحاب لافيراي اتمنة هده الاغطية تتراوح بين 1500 درهم و 3000درهم وكيهروسها وتباع ب100 درهم وكتعرض حياة المواطن للخطر

    11
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  • التحدي
    17 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    هو تحدي للسلطات…والشعب….سلبيات سرقة الغطاءات لها اثار خطيرة..تصل للموت…الوقوع في البالوعة..والغرق فيها…هذا حدث لاحد المعارف…
    عجزت السلطة.عن صد هاته العصابات…او اقله. من يشتريها منهم. هم معروفون جدا….ربما الامن. المتخصص لا يعرفهم وكأنها تباع في الفضاء

    6
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  • ش ش
    17 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    على المؤسسات التي تشتري هذه البالوعات البحث عن أنواع أخرى كالتي تحتوي على لوالب ملتصقة بأخرى مثبتة بالأرض يصعب اقتلاعها. كمافعلت بعض شركات الاتصال وتوزيع الكهرباء.

    8
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  • كريم
    17 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    رآه باين عند من غادي إلقاوهوم كووووووون تيراقبو ..و لكن المراقبة تطال الشعب فقط و خاصة المزلوطين

    7
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  • medmod
    17 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    انا متفق مع المعلق رقم 1 لان مراقبة المشترين ومعاقبة كل من اشتى البالوغة ان يعاقب بالسحن والغرامة . واذا كانت البالوعة مكسرة على الشاري طلب البطاقة الوطنية من الباءع . وغلى المسؤولين اجاد حل في صناعة بالوعات مصنوعة من مواد الا تليق للبيع

    2
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  • simo
    17 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    من يسرق مثل هذه الأشياء لا يكن فقيرا وتكون له أيادي خفية ممن يشتريها ومن يقوم بإعادة تدويرها ودوبانها.

    1
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  • naimar
    17 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    لو كان يعرف ن إن هذه الأغطية لا يشتريها أحد لا يسرقها أحد من موضعها

    7
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  • أمازيغي باعمراني
    17 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    الحل سهل راقببوا ممعامل صهر الحديد وسييحل المشكل فهم يشترون كل شيء حتى المسروق.

    5
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  • شهبون
    17 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    فمكناس عامين والاغطية مسروقة ولا من يحرك ساكن على الاقل اعتقال من يشترون الاغطية.غياب ابنشتري سيحد من سرقة الاغطية سيارات دمرت مسنون سقطوا في البالوعات ناهيك عن مياه الامطار التي تتجمع دون اي تحرك.

    2
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  • شراء المسروق
    17 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    هل القانون لا يعاقب شراء المسروق ؟؟؟؟؟؟؟

    4
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  • أمازيغي باعمراني
    17 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    الطريقة التي يسرقون بها هذه البالوعات هي سيارة من النوع الكبير يقومون بتقطيع أرضيتها بمتر مربع ويقفون فوق البالوعة مباشرة وكأنهم مسطاسيونين ويمسكون بقضبان حديدية لينزعوا البالوعة وييضعوها في السيارة في ضوء النهار .
    والطريقة الثانية هوما كرارس الميخالة بالليل فتشوهم وستمسكون بهم متلبسين بالسرقة .
    من يشتري هاته البالوعات معروفون فتشوا منازلهم بدل محلاتهم فكل شيء ( حديد ، لافوند .. )يخزنونه بمنازلهم .

    4
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  • متقاعد
    17 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    يجب مراقبة اصحاب الخردة الحديدية لانهم من يشترون بقايا الحديد المستعمل و هم من يجب معاقبة كل من وجد عنده هذه الانواع من أغطية الصرف الصحي و من تم سيجعل حدا لهذه الآفة الخطيرة

    2
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  • عمر
    17 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    عندما يغيب قانون زجري، تحظر السيبة،،، سارقه، وبائعه، ومشتريه يعاقب بمبلغ مالي كبير، والادانة الحبسية مع وقف التنفيذ اذا كان الاداء مفعلا،،، بمعنى ان واحد من هؤلاء سيتوقف عن عادته سواءا كان السارق او البائع او المشتري.. وعلى المواطن ان يعلم بالعقوبات التي تنتج عن هذه الافعال بجميع التفاصيل….

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