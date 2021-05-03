سرقة المنازل تورط شخصين في آيت ملول

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن آيت ملول، الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطه بعصابة تنشط في ارتكاب السرقات من داخل المنازل عن طريق الكسر والتسلق، ويعد المشتبه فيه الرئيسي في تنفيذ تلك الأفعال الإجرامية.

جاء توقيف المشتبه فيه على خلفية الأبحاث التي أعقبت تسجيل مجموعة من السرقات من داخل منازل في ملكية مغاربة مقيمين بالخارج في أحياء أكدال وأركانة وتنمل، والتي مكنت أيضا من الوصول إلى شريك الموقوف وتوقيفه.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بخصوص هذه القضية عن حجز عدد من التجهيزات والمتعلقات الشخصية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، جرى إخبار مالكي المنازل التي تعرضت للسرقة بها.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه وشريكه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.