سرقة المنازل توقف مغامرة أربعة أشخاص بالرباط

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن أكدال الرياض حسان بمدينة الرباط، الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و43 سنة؛ من بينهم امرأتان إحداهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية تنشط في ارتكاب السرقات من داخل المنازل.

وأوضحت الخلية المركزية للتواصل أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية الأبحاث التي أعقبت تسجيل مجموعة من السرقات باستعمال مفاتيح مزورة من داخل إقامات سكنية بحي الرياض وحي النهضة بمدينة الرباط؛ وهي الأبحاث التي مكنت من تحديد هوية ثلاثة من المشتبه فيهم وتوقيفهم، فضلا عن توقيف شخص رابع يشتبه تورطه في تصريف المسروقات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة بخصوص هذه القضية مكنت من حجز سيارة خفيفة تستعمل في تنفيذ هذه السرقات، فضلا عن حجز حلي ومتعلقات شخصية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

يشار إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.