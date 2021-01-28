سرقة ساعات الملك .. ملايين وشقق وسيارات تُورط "خدام القصر"

بعد سنة كاملة من صدور الحكم الابتدائي في قضية “سرقة ساعات الملك”، ما تزال بياضات كثيرة تطبع الملف الذي هز الرأي العام الوطني فور افتضاح أمر اختفاء 36 ساعة تخص الملك محمد السادس من إقامته الشخصية بقصر مراكش، وتتضح بمرور السنوات خبايا السرقات التي انطلقت منذ أوائل سنة 2013.
هسبريس تتقفى أثر الخادمة الشخصية لغرفة الملك، والمكلف بإصلاح أجهزة التبريد والتدفئة بالإقامة الشخصية، بطلي القضية التي انكشفت ملابساتها سنة 2019، وتكشف كيف تجولت ساعات الملك بمختلف الأنواع (MONT BLANC – ROLEX – BVLGARI – BLANCPAIN)، في مدن فاس وسلا والدار البيضاء، ثم طارت إلى تركيا، وحجم المسروقات والمبالغ المستخلصة وطرق بيع الساعات الفاخرة.
بدايات السرقة
أوائل سنة 2013، كانت (س. ك)، الرباطية الأربعينية الخادمة الشخصية للملك منذ سنة 2008، على موعد مع أول عملية سرقة بعد معاينتها الساعات داخل إقامة قصر مراكش، وذلك باختلاس ساعتين اثنتين مرصعتين بالذهب، والتوجه بهما إلى أحد باعة المجوهرات النفيسة بحي القرية بسلا للتداول بشأن الثمن وإمكانية البيع.
أولى صعوبات مباشرة العملية كانت غياب أي تواصيل تفيد حدوث عملية شراء قانونية للساعات، ما كان يفتح نقاشات جانبية مع المقتنين حول ملكية الساعات، قبل أن تهتدي الخادمة الشخصية للملك إلى فكرة تذويب الساعات بمحل بائع المجوهرات (م. أ)، وإزالة الذهب الذي بداخلها ورمي ما تبقى من إطارات في قنوات الصرف الصحي.
عائد العملية الأولى 5 ملايين سنتيم، شجع كثيرا (س. ك) على مواصلة السرقات من الإقامة الشخصية للملك، لتأتي العملية الثانية عبر دفعتين ولبائع الذهب في حي القرية بسلا نفسه، لكن هذه المرة بعد سنتين من العملية الأولى بمعية (س. ج)، وهو المكلف بصيانة الأجهزة بالإقامة، دون إخباره بداية بمصدر الساعات الحقيقي، وتبني فكرة كونها هدايا من دولة الإمارات العربية المتحدة.
طمع الخادمة وعامل الصيانة (ثلاثيني)، سيدفعهما لبيع 5 ساعات فاخرة، بعد أن أخذتها (س. ك) من الغرفة الشخصية للملك وسلمتها إلى (س. ج)، بغرض بيعها للمشتري ذاته بحي القرية بسلا، اثنتين بمبلغ 4.5 ملايين سنتيم، وثلاثة لاحقا بمبلغ 7 ملايين ونصف مليون سنتيم، وعقبها ستأتي عملية أخرى ثالثة عمل فيها المتورطون على تذويب الذهب الموجود بالساعات والحصول على مبلغ 5 ملايين ونصف مليون سنتيم.
عامل الصيانة، الذي يأخذ عمولة على كل عملية لا تتجاوز المليون إلى المليون ونصف، سيباشر بدوره مسارات أخرى للبحث عن هامش ربح أكبر، وعن روابط أمتن بـ (س. ك)، وذلك بإقامة علاقة سرية معها، مع وعود بالزواج وحفلات سهر مرفوقة بمخدرات صلبة.
ساعات الملك تتجول في حافلات النقل العمومي
ضعف العمولة من تاجر المجوهرات السلاوي، سيدفع الاثنين إلى البحث عن مزيد من الأرباح، وذلك عبر توجه (س. ج) إلى مدينة فاس لبيع 11 ساعة، عبر 4 دفعات، وسيتداول فكرة الفك والتذويب مع الرجل، وسيقتنع بالأمر، ليفك ثلاث ساعات أواخر سنة 2017 مقابل 7 ملايين سنتيم.
الذهاب والإياب من فاس سيصبح عادة لدى (س. ج)، وذلك بحمله ثلاث ساعات جديدة إلى البائع (ز. م) والحصول على مبلغ 6 ملايين ونصف مليون سنتيم، لتليها العملية الثالثة التي سيستخلص منها مبلغ 7 ملايين سنتيم، ثم بعد شهرين عملية جديدة بمبلغ 6 ملايين ونصف مليون سنتيم، لتكون حصيلة “اللصين” بقصر مراكش من عمليات فاس ما يقرب من 27 مليون سنتيم.
لكن مشقة الذهاب المتكرر إلى مدينة فاس عبر وسائل النقل العمومي ستدفع الإثنين إلى البحث عن بائع مجوهرات يكون في محيط الدار البيضاء والرباط، ليستقر رأيهما على الذهاب إلى العاصمة الاقتصادية لدى تاجر يعرفه (س. ج)، ثم بعدها العودة إلى تاجر حي القرية بسلا.
مشوار الذهاب إلى البيضاء
بعد مشاوير بحث عن مشتر في الدار البيضاء، سيتم الاتفاق على (خ. ب) ليتسلم 11 ساعة مسروقة (مجموع عائدها 25.5 مليون) عبر دفعات، 3 ساعات روليكس بمبلغ 6 ملايين، ثم ساعتين بمبلغ 4.5 ملايين، وبعدها ثلاث ساعات روليكس بـ7 ملايين.
تحركات المتورطين في مدينة الدار البيضاء، ستتجه نحو النهاية، بعد قرار (س. ج) استخلاص مبالغ سرية من البيع، مستغلا عدم حضور (س. ك) للعمليات التي تتم بمحل بائع المجوهرات بسيدي عثمان، حيث ستأتي العملية الأخيرة ببيع ذهب ثلاث ساعات من النوع الرفيع بثمانية ملايين.
العودة إلى “قرية” سلا
بعد تفطن (س. ك) لعمليات السرقة التي يقوم بها شريكها، وعدم اقتناع (س. ج) بالسعر الذي تباع بها محتويات الساعات الباهظة من الذهب، سيعود المتورطان سنة 2019، إلى المشتري الأول (م. ا)، لكن هذه المرة بطمع أكبر، بعد اكتشاف قيمة الساعات في حالة بيعها كما هي دون تفكيك أو تذويب.
صيف سنة 2019، ستتوجه (س. ك) صوب محل مجوهرات القرية بسلا من أجل بيع ساعتين يدويتين، ويمكنها البائع من 6 ملايين، لكنه سيخبرها بأهمية المبالغ التي ستستخلص في حالة بيع الساعات كما هي، وهو ما جرى الاتفاق عليه بالنسبة للعملية المقبلة.
شهر أكتوبر من عام 2019، ستأتي (س. ك) بساعة واحدة تحصل فيها على 10 ملايين سنتيم، ضخت في حسابها البنكي، بعد أن بيعت كما هي، وتليها اثنتان بمبلغ 6 ملايين تسلمتها ابنة المحكومة بـ15 سنة سجنا، ليصل عائد كافة العمليات من 2013 إلى 2019 إلى 91 مليون سنتيم.
سيارات وشقق ومخدرات
مبالغ مهمة استخلصتها الخادمة الشخصية للملك بمعية عشيقها المشتغل في أعمال الصيانة، دفعتهما إلى اقتناء سيارتين من طراز ألماني (7.5 ملايين – 16 مليون)، كما سيقتنيان شقتين واحدة بسلا (24 مليون) والأخرى بالدار البيضاء (27 مليون سنتيم)، في أفق الزواج، لكن قبله نظم الثنائي سهرات كثيرة في سلا والبيضاء.
واستثمر العاشقان عائد الساعات الفاخرة كذلك في تنظيم جلسات حميمية كثيرة، استهلكت فيها مخدرات صلبة متنوعة (شيرا – كوكايين)، فضلا عن أقراص الإكستازي وبعض أنواع الخمور، لتتوسع تهم المتابعة وتشمل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والفساد، وتناول المخدرات.
ساعات الملك تطير
3 ساعات من ضمن 36 ساعة المسروقة، ستروج بكثرة بعد أن خرجت من محل (م.أ.ت) بحي القرية بسلا، لتتجول على مواقع التواصل الاجتماعي ومحلات البيع والشراء الأخرى، من خلال وساطات تجار وسماسرة منتوجات فاخرة، تؤكد عائلاتهم أنهم لم يكونوا على علم بكون الساعات مسروقة من القصر الملكي بمراكش.
وتحركت الساعات نهاية سنة 2019 في مناطق الدار البيضاء والرباط، اثنتان اقتنيتا بمبلغ 6 ملايين والثالثة اقتنيت في نونبر 2019 بمبلغ 18 مليونا، وهذه الأخيرة هي التي ستطير صوب مدينة إسطنبول التركية لتباع لسائح أردني متابع هو الآخر في حالة سراح على ذمة القضية نفسها.
وألقي القبض على كافة المعتقلين على ذمة تفريعات القضية، وأودعوا سجن العرجات2 ليقضي كل واحد منهم مدة محكوميته التي نطق بها القضاء، في انتظار دخول الملف مرحلة التداول الاستئنافي، فيما تقبع خادمة الإقامة الشخصية للملك، بمعية مصلح آليات التدفئة والتبريد، في سجن تيفلت.
هؤلاء اللصوص هم أقرب من الملك بخطوة.. وماذا فعلوا. فما بالنا بالموظفين الذين يبعدون عنه بسنوات ضوئية
أموال الشعب المطحون أين تذهب ساعات بالملايين وشقق وفيلات ويختات وسيارات فاخرة وزيد عليها السرقة الموصوفة
يجب إعدام كل من سولت له نفسه الاقتراب من أموال الشعب
فالمغرب ينعم بخيرات لا تنعم بها كوريا أو اليابان ولا زلنا نتهافت على قوارب الموت ولا زال الشاب الذي قارب الاربعين لا يستطيع تكوين أسرة ولا زالت ساكنة الجبال والاحياء القصديرية تعيش عيشة الذل والهوان والمساعدات بالملايير تذهب لإفريقيا من اجل عيون الرمال ونحن في أمس الحاجة اليها اذن اين هو الخلل؟
لاحول لاقوة الا بالله، قمة الجهل والجشع يحولون ساعات الملك الفاخرة الى لاشيء. اين هو احترام الاغراض الشخصية للناس، فما بالكم ان كانت هي لملك البلاد.
من يتحدث عن سرقة الأراضي السلالية وإقصاء المهاجرين المغاربة؟؟. أشعر أن أصولي أوروبية أكثر من مغربية
لا حول ولا قوة إلا بالله ..كيف سولت لهم أنفسهم فعل ذالك..اللهم ثبت قلوبنا على دينك
الطمع طاعون .. هذا هو الوفاء للملك .. ؟؟ دابا تنعمي في سجن تيفلت
واسيناريو واعر هدا يستحق تصويره. ولا في الهوليود.اودي خليني ساكت.ومكاينش مع من حتى الملك ماوقروهش وسرقوه.قال ليك احسن بلد في العالم.؟؟!!!
و أنا اقرأ هذا المقال ،وجدت ان ساعة واحدة من هذه الساعات التي ربما لا علم لجلالته بمكان وجودها،سيفرج عني أزمة خانقة أمر بها الآن،و امثالي ربما بالملايين في هذا البلد السعيد.
حسبنا الله ونعم الوكيل،حقنا عند الله .
كل ساعة يمكن ان تنقذ اسر من الفقر فرب الاسرة يتزين حين تكون الاسرة في احسن الاحوال
مجوهرات بالذهب؟ اليست محرمة للرجال في الاسلام؟؟
ويبقى السؤال: لماذا تستمر هجرة الشباب المغاربة عبر قوارب الموت؟
عمر ابن الخطاب هو الجواب.
حتى غرفة الملك لم تنجو من السرقة .. اليس لخادمة الملك اجرة جيدة و تقاعد مضمون ؟ لماذا تظطر للسرقة من مشغلها؟ ثم انه من المصادفة ان هاته السرقات حدثت في قصر مراكش .. توصف مراكش عالميا بانها عاصمة النصب .. المغاربة يملؤون المساجد عن اخرها و ايام الجمعة يقطعون الطريق بسجادات الصلاة خارج المساجد .. و يرجمون بالحجارة من يفطر في رمضان او من تلبس لباسا قصيرا .. و يرسلون اباءهم الى الحج .. و يقولون في غالبية كبيرة بانهم يتمنون تطبيق الشريعة .. و في نفس الوقت ترى ارقاما قياسية في النصب و السرقة و الكذب و النميمة و الغش في العمل و الرشوة و الوساطات و الخيانات الزوجية …
هذا هو الوضع المرضي الخطير الذي نعاني منه و الذي من اسبابه هو التطرف في التدين الشكلي و انهيار منظومة التعليم (العام و الخاص) و عدم قيام الأباء بتربية ابناءهم على العمل الجاد و العرق من اجل لقمة عيش حلال.
أنا اللذي يحيرني أن الملك محمد السادس عندما إختفت ساعة الأولى و الثانية و الثالث ، لماذا لم يشك في إحدى الخدمات أو العمال وإجراء تحقيق حيل دالك
يبدو لي أن الملك محمد السادس يرتدي ساعة مرتا واحدة فقط ثم يزيلها ؟؟؟
و باقي أعظم.
استغرب كيف تضيع سااعات الملك مم 2013 و لم يعلم بفقدانها !!!!
و ايضا كم عدد الساعات يملك في مراكش اذ لم يشعر بفقدانها رغم ان وجوده بمراكش ليس دائم
سعر بيع الساعات هزيل جدا جدا لانه رولكس عادية جدا يفوق سعرها 5 مليون سنتيم
الحمد لله على النعمة
سرقة داخل القصر الملكي انها فعلا خطيرة و لا تحمد عقباه.
السرقة طريق الى:
الخيانة و الغدر.
اخراج اسرار الملك.
التخابر في الخارج.
تزوير معداة القصر.
عدم الثقة في وجبات الاكل الملك.
دس مكروفونان التنصت في المحيط القصر.
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Et pourquoi tout ce gaspillage d’argent, 36 montres de luxe volées que dans un palais, Dieu seul sait combien il en possède,
سبحان الله الساعات خير و خمير … ما كا يتقاضاوش ..
الملك شرفكم بالخدمة معه ووضع ثقته فيكم ونتوما خنتو العهد و الثقة .كان عليه أن يصلبكم على باب القصر حتى تكونوا عبرة لغيركم
لما كان روبرت دينرو عائدا من مراكش بعد تكريمه على الفيلم بجائزة فاخرة رأى طفلا حافي الأرجل مقطع السروال ووجهه شاحب وشعره متسخ قال، انني شعرت كأنني سرقت من هذا الطفل قوت يومه!
الذهب المرصع!!!!!!!!
الذهب المرصع!!!!!!!!
الذهب المرصع!!!!!!!!
كل من يشتري شيئا ثمينا بدون أوراق تثبت الملكية و المصدر فهو مجرم أكثر من اللص نفسه، لا تشترو شيئا مجهول المصدر لأنكم تشجعون السرقة و الجريمة.
السلام عليكم
يقول المثل المغربي اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع
ويقول ايضا ان اردت ان تلعب فالعب مع الصغار ولا تلعب مع الكبار والفاهم افهم
وافكها دبا امن وحلتيها
والسلام رشيد امستردام
قصة تستحق أن تكون مسلسلا على نتفليكس ههه …………………….