سرقة مضخات مائية تطيح بشابين في يد الدرك

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، السبت، شابين، يتراوح عمرهما بين 20 و30 سنة، على القضاء، للاشتباه في تورطهما في قضية متعلقة بالسرقة الموصوفة وتخريب ممتلكات الغير.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن عملية توقيف المشتبه فيهما جاءت على إثر شكايات تقدم بها فلاحون بجماعة الركادة أولاد جرار حول تعرض مضخات خاصة بجلب المياه من الآبار للسرقة من داخل حقولهم في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر ذاتها أن تحريات ميدانية قامت بها المصالح الدركية معززة بمعطيات دقيقة أسفرت عنها مجريات البحث والاستماع للمشتكين، مكنت من الاهتداء إلى المتورط الأول وتوقيفه بدوار آيت الطالب يحيا، الواقع بجماعة الركادة، قبل أن تسفر التحقيقات المعمقة معه التي تجري تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية تزنيت إلى تحديد هوية شريكه وتوقيفه في دوار أنامر، التابع لجماعة سيدي حساين وعلي بنفوذ إقليم سيدي إفني.