سريع واد زم يسجل 400 مليون فائضا بالميزانية

أثار الجمع العام العادي لنادي سريع واد زم لكرة القدم، الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية، بعض الجدل داخل الشارع الرياضي المحلي والوطني، إذ لم تكشف إدارة النادي عن التفاصيل المتعلقة بالتقريريْن المالي والأدبي؛ وهو الأمر الذي دفع مناصري الفريق إلى طرح علامات استفهام حول هذه النقطة، واصفين الوضع بالغامض.

واكتفى المكتب المسير لسريع واد زم باستعراض أبرز محاور الجمع العام العادي، دون التطرق للتقريرين المالي والأدبي اللذيْن صودقا عليهما بالأغلبية، حسب البلاغ الذي أصدره النادي عقب نهاية فعاليات الجمع.

ولقطع الشك باليقين، أكد أمين نوارة، رئيس سريع واد زم، في تصريح لـ”هسبورت”، أن جميع المنخرطين بالنادي توّصلوا بالتقريرين الأدبي والمالي في الوقت المحدد، مبرزا أن القانون لا يُلزمه بنشر التفاصيل الخاصة بالتقريريْن التي صادق عليها أغلبية المنخرطين الحاضرين للجمع العام.

وأضاف المتحدث نفسه: “جوابا عن التساؤلات الخاصة بالتقرير المالي، أؤكد لكم أن خزينة النادي سجّلت فائضا بقيمة أربعة ملايين درهم”. كما أن الفترة الأخيرة عرفت أزمة مالية بالنسبة للعديد من الفرق، جراء تداعيات انتشار وباء “كورونا”.

يُشار إلى أن نادي سريع واد زم يعيش أزمة نتائج مع بداية الموسم الكروي الحالي، إذ يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب العام برصيد ثلاث نقاط فقط، جمعها من تعادل في ثلاث مناسبات وهزيمتين؛ الأمر الذي أثار حفيظة مناصري الفريق.