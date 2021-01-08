سعر عملة "بيتكوين" الرقمية يصل إلى 42 ألف دولار

بلغت قيمة عملة “بيتكوين” الرقمية، الجمعة، مستوى قياسيا جديدا، لتبلغ 42000 دولارا على منصة “بايننس”، حيث عوضت خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم إلى مستوى منخفض عند 36388 دولار في منصة “بتستامب” قبل أن ترتفع.

وصعدت بتكوين نحو ألف في المئة من مستوى منخفض سجلته في مارس، وتجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من يناير بعد أن تخطت 20 ألفا في 16 دجنبر.