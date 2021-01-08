سعر عملة "بيتكوين" الرقمية يصل إلى 42 ألف دولار
هسبريس من الرباط
الجمعة 8 يناير 2021 - 17:29
بلغت قيمة عملة “بيتكوين” الرقمية، الجمعة، مستوى قياسيا جديدا، لتبلغ 42000 دولارا على منصة “بايننس”، حيث عوضت خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم إلى مستوى منخفض عند 36388 دولار في منصة “بتستامب” قبل أن ترتفع.
وصعدت بتكوين نحو ألف في المئة من مستوى منخفض سجلته في مارس، وتجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من يناير بعد أن تخطت 20 ألفا في 16 دجنبر.
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و تبدا تسمع بعد الانهيارات انا ما سحابليشي هاكا و انا ما كنتش حاسب هاكا و راني كنت حاسب كدا و لكن كدا هي اللي و هي سبابي و سباب بلايا و المهم كولشي معلق فالهوا و السلامة و صافي را ما بقاتش تاتجي فالدرويش و المسكين و الشعوب دابا راها ولات تضرب الاخضر و اليابس و لفوق و لتحت و غي السلامة يا بيتكوين
هذه هي الفقاعات المالية التي ستؤدي إلى انهيار اقتصادي، ،،تصور أن إنسان كان محسوب على الأغنياء اشترى بتكوين بهذا السعر وبعد اسبوع انخفظت قيمة البتكوين إلى 3000 دولار…يعني خسارة كبيرة ..والاكيد أن سعر العملات الرقمية متحكم فيها من طرف نادي الكبار الذين يسيرون العالم.