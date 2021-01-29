بدون عنوان: سفر العطش

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تعليقات الزوار1
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22:51
درك سيدي بوزيد يغلق عشرة مقاه للشيشة
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22:31
ولاية أمن سطات تحتفي بالطفلين "ولاء وريان"
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22:08
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21:10
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20:45
إسرائيل تنفي استعمال لقاحات منتهية الصلاحية
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20:14
مسؤولة قضائية تنادي بتعزيز حماية "ذوات الإعاقة"
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20:01
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19:55
ترويج المشروبات الكحولية يورط شخصين بتزنيت
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19:49
مصر تترشح لمنصب كبير في الاتحاد الإفريقي
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19:02
تفاصيل التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة بالمغرب
اعداد رائع وتقديم اروع
تناسق في المعطيات وحبك جيد لموضوع واقع معيش ،
واقع عنوانه قطرة ماء.
عمل ممتاز جملة وتفصيلا، اعدادا وتقديما وإخراجا.