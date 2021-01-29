بدون عنوان: سفر العطش

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‫تعليقات الزوار

1
  • مصطفى مصطفى
    الجمعة 29 يناير 2021 - 23:00

    اعداد رائع وتقديم اروع
    تناسق في المعطيات وحبك جيد لموضوع واقع معيش ،
    واقع عنوانه قطرة ماء.
    عمل ممتاز جملة وتفصيلا، اعدادا وتقديما وإخراجا.

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