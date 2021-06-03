سفيان رحيمي يدخل دائرة اهتمام تورينو الإيطالي

سفيان رحيمي يدخل دائرة اهتمام تورينو الإيطالي
صورة: أرشيف
الخميس 3 يونيو 2021 - 22:03

يدخل اللاعب سفيان رحيمي، مهاجم نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، دائرة اهتمام نادي تورينو الإيطالي، للاستفادة من خدماته بداية من “المركاتو” الصيفي الحالي.

وأوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن رحيمي، مهاجم “النسور”، يدخل ضمن مخططات نادي تورينو في حال مغادرة اللاعبين أندريا بيلوتي وسيميوني زازا، باعتباره من اللاعبين الذين ترى إدارة النادي أنهم يمتلكون كل المقومات لتقديم الإضافة اللازمة.

وحسب التقارير نفسها فإن إدارة تورينو أعجبت بـ”بروفايل” اللاعب الأفضل في “الشان” الأخير، إذ سيكون الخيار الأنسب في حال رحيل مهاجميها؛ لينضم هذا الاهتمام إلى رغبة نادي الأهلي المصري الذي يتابع بدوره مهاجم “النسور”.

وتألق رحيمي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد أن توج بجائزتي أفضل لاعب في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين الأخيرة وهداف البطولة، كما وجه له الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الدعوة ضمن لائحة المنتخب الأول، استعدادا لمباراتي غانا وبوركينافاسو الوديتين.

الأهلي المصري الرجاء الرياضي تورينو الإيطالي سفيان رحيمي

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