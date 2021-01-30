"شاكلا" يخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني

عزز نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم صفوفه بتعاقده، رسميا، مع الدولي المغربي سفيان شاكلا، مدافع فياريال، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند أحقية الشراء في عقده.

وأعلن الفريق المدريدي، السبت، توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع إدارة فياريال، أفضى إلى الاستفادة من خدمات المدافع المغربي شاكلا على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، مع أحقية شراء عقده لو قدم أوراق اعتماده وحصل على إعجاب الطاقم التقني.

ولم يكن شاكلا في خطط المدرب أوناي إيمري، لذلك استفاد من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقرر الانضمام إلى الفريق الثالث بالعاصمة الإسبانية، ما سيتسبب في رحيل أحد مدافعي خيتافي الذي يملك خمسة لاعبين في خط المحور.

ولعب سفيان ما مجموعه ثلاث مباريات هذا الموسم تحت قيادة أوناي إيمري، بعدما خاض مباراتين كاملتين في كأس ملك إسبانيا و12 دقيقة فقط في الدوري الإسباني، وهي دقائق لم تكن كافية بالنسبة إليه، لاسيما وأنه يأمل أن يتم استدعاؤه إلى قائمة الأسود في المقبل من المواعيد.