سفيرة الاتحاد الأوروبي تحل بوزارة العدل المغربية

استقبل محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الثلاثاء بمقر وزارة العدل، كلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي المعتمدة بالرباط؛ وذلك قصد الوقوف على حصيلة وآفاق التعاون والشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال العدل.

ووفق بلاغ لوزارة العدل، فقد شكل هذا الاجتماع فرصة مناسبة للجانبين للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لتطوير التعاون بينهما على ضوء المتغيرات التي يعرفها، اليوم، قطاع العدل في المغرب وكذا أولويات الوزارة في مجال إصلاح منظومة العدالة خاصة فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتطوير حكامتها وتعزيز منظومتها التشريعية.

ونوه وزير العدل، في هذا الصدد، بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد الأوروبي “من أجل مواكبة ديناميكية الإصلاح الداخلي التي يعرفها القطاع، سواء من خلال الدعم الميزانياتي أو برنامج المساعدة التقنية”، موضحا أن الشراكة بين الجانبين “تتجاوز البعد التقني للإصلاح إلى جوانب تهم تحصين القيم المشتركة والمتبادلة بينهما في إطار رؤية مندمجة وعميقة للإصلاح”.

من جانبها، ثمنت سفيرة الاتحاد الأوروبي المعتمدة بالرباط المجهودات التي قامت بها وزارة العدل في السنوات الأخيرة “وما تم إنجازه خلال بداية جائحة كورونا، التي فرضت اتخاذ إجراءات عديدة من أجل التأقلم مع الظروف الاستثنائية الجديدة للجائحة مع ضمان استمرارية خدمات مرفق العدالة، ولا سيما ما تم تسجيله من تقدم ملحوظ في مجال المحاكمة عن بعد”.

وأضاف البلاغ أنه، من أجل تسريع وتيرة إنجاز أنشطة التعاون والشراكة بين الجانبين، بما يتماشى ومتطلبات النجاعة والحكامة، “اتفقا على التركيز على أولويتين إستراتيجيتين برسم سنة 2021، تتعلق الأولى بمواكبة تنزيل مخطط التحول الرقمي للعدالة والثانية بتنزيل مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بموظفي الوزارة والمحاكم”.

كما رحب وزير العدل بعقد اجتماع لجنة القيادة الخاصة ببرنامج الدعم الميزانياتي والمساعدة التقنية لإصلاح منظومة العدالة في أقرب فرصة ممكنة، “على أن يكون مناسبة للوقوف على حصيلة الشراكة ووضع الخطوط التوجيهية للتعاون بينهما”، يختم البلاغ.